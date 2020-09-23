النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

"العبدالعالي" يستعرض عدد الحالات والفحوصات.. ويجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا

"الصحة" دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وذلك في تمام الساعة الـ3:35 مساء.

وتفصيلاً، يستعرض محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر أبرز الموضوعات: صحة وطن، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات. كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، وأيضًا الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الوزارة للمشاركة في المؤتمر الصحفي بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

يُذكر أن إحصاءات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أظهرت انخفاضًا ملحوظًا بشكل مستمر في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 330798 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 312684 حالة -ولله الحمد-، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 13572، والحالات الحرجة 1121 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العبدالعالي" يستعرض عدد الحالات والفحوصات.. ويجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وذلك في تمام الساعة الـ3:35 مساء.

وتفصيلاً، يستعرض محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر أبرز الموضوعات: صحة وطن، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات. كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، وأيضًا الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الوزارة للمشاركة في المؤتمر الصحفي بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

يُذكر أن إحصاءات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أظهرت انخفاضًا ملحوظًا بشكل مستمر في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 330798 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 312684 حالة -ولله الحمد-، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 13572، والحالات الحرجة 1121 حالة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:58 AM

"العبدالعالي" يستعرض عدد الحالات والفحوصات.. ويجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا

"الصحة" دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,798

تعقد وزارة الصحة اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وذلك في تمام الساعة الـ3:35 مساء.

وتفصيلاً، يستعرض محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر أبرز الموضوعات: صحة وطن، وإجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوصات. كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937، وأيضًا الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الوزارة للمشاركة في المؤتمر الصحفي بطرح الأسئلة والاستفسارات عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.

يُذكر أن إحصاءات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أظهرت انخفاضًا ملحوظًا بشكل مستمر في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 330798 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 312684 حالة -ولله الحمد-، فيما سجلت 30 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4542 حالة وفاة. وكشفت أن عدد الحالات النشطة بلغ 13572، والحالات الحرجة 1121 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,781

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة