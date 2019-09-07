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محاكم المملكة تصدر 19 ألف حكم الأسبوع المنصرم

انعقاد 49 ألف جلسة و29 ألف عملية تنفيذ

شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم؛ انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.

ونفذت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين؛ تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ)؛ 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقارّ كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محاكم المملكة تصدر 19 ألف حكم الأسبوع المنصرم
سبق

شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم؛ انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.

ونفذت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين؛ تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ)؛ 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقارّ كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
01:35 PM

محاكم المملكة تصدر 19 ألف حكم الأسبوع المنصرم

انعقاد 49 ألف جلسة و29 ألف عملية تنفيذ

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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شهدت محاكم المملكة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم؛ انعقاد نحو 49 ألف جلسة قضائية، وأصدرت ما يقارب الـ19 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 29 ألف عملية في محاكم التنفيذ، تنوعت بين قرارات صادرة وإجراءات منفذة، إلى جانب إتمام قرابة الـ69 ألف عملية توثيق داخل كتابات العدل أو من خلال النوافذ الرقمية للوكالات الإلكترونية.

ونفذت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 190 ألف عملية للمستفيدين؛ تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ، وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.

وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ)؛ 92384 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 29232 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 68428 عملية خلال الفترة ذاتها.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقارّ كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم؛ مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ في استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.

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