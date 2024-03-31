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شاهد.. لماذا بكت والدة إحدى ضحايا مذبحة نيوزيلندا عندما سمعت صوت "المعيقلي"؟

نشطاء التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع دموعها ويتمنون أن ينال المجرم جزاءه

لم تتمالك والدة إحدى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، وانهمرت في بكاء شديد، عندما همّت بتشغيل سيارة ابنها لأول مرة منذ وقوع الحادث، يوم الجمعة قبل الماضي، فصدر منها صوت القرآن الكريم، يرتله إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، في إشارة إلى أن "صوت الحق" كان آخر ما استمع إليه ابنها، قبل استشهاده بدقائق.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اليوم، يظهر فيه الأم، التي يبدو أنها من جنسية عربية، وهي تتفحص سيارة ابنها بالقرب من أحد المسجدين، اللذين وقع فيهما العمل الإرهابي، وبمجرد أن أدارت محرك السيارة، إلا وينبعث منها مباشرة القرآن الكريم، بصوت إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، الذي كان يتلو آياتٍ من سورة "يس"، واستسلمت الأم لموجة بكاء شديدة، حزنًا على ابنها.

ووقع الحادث الإرهابي، منتصف شهر مارس الجاري، عندما أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، وإصابة العشرات من المصلين. ونقلت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، منفذ "مجزرة المسجدين" في كرايست تشيرش، ونفذ الحادث شخص أسترالي، يدعى "برينتون تارانت" (28 عامًا)، ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد إلى الإرهابى برينتون تارانت.

وأبدى مغردون تعاطفًا شديدًا مع الأم الحزينة، ودعوا الله أن يغفر لابنها ولجميع مَن منّ الله عليهم بالشهادة في هذا الحادث، وتمنوا أن ينال الإرهابي المجرم جزاءه الذي يتناسب والجرم الذي اقترفه بحق الإنسانية.

في الوقت نفسه، أشاد مغردون آخرون، بحرص الأقليات المسلمة في الغرب، على التمسك بالدين في الظاهر والباطن، وقالوا إن الشاب الذي توفي، كان حريصًا على الاستماع إلى القرآن الكريم، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، داعين الله أن يثبت شباب المسلمين على إسلامهم وإيمانهم، وأن يجعلهم الله خير نماذج للإسلام الصحيح، البعيد عن التطرف والعنف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لماذا بكت والدة إحدى ضحايا مذبحة نيوزيلندا عندما سمعت صوت "المعيقلي"؟
سبق

لم تتمالك والدة إحدى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، وانهمرت في بكاء شديد، عندما همّت بتشغيل سيارة ابنها لأول مرة منذ وقوع الحادث، يوم الجمعة قبل الماضي، فصدر منها صوت القرآن الكريم، يرتله إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، في إشارة إلى أن "صوت الحق" كان آخر ما استمع إليه ابنها، قبل استشهاده بدقائق.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اليوم، يظهر فيه الأم، التي يبدو أنها من جنسية عربية، وهي تتفحص سيارة ابنها بالقرب من أحد المسجدين، اللذين وقع فيهما العمل الإرهابي، وبمجرد أن أدارت محرك السيارة، إلا وينبعث منها مباشرة القرآن الكريم، بصوت إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، الذي كان يتلو آياتٍ من سورة "يس"، واستسلمت الأم لموجة بكاء شديدة، حزنًا على ابنها.

ووقع الحادث الإرهابي، منتصف شهر مارس الجاري، عندما أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، وإصابة العشرات من المصلين. ونقلت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، منفذ "مجزرة المسجدين" في كرايست تشيرش، ونفذ الحادث شخص أسترالي، يدعى "برينتون تارانت" (28 عامًا)، ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد إلى الإرهابى برينتون تارانت.

وأبدى مغردون تعاطفًا شديدًا مع الأم الحزينة، ودعوا الله أن يغفر لابنها ولجميع مَن منّ الله عليهم بالشهادة في هذا الحادث، وتمنوا أن ينال الإرهابي المجرم جزاءه الذي يتناسب والجرم الذي اقترفه بحق الإنسانية.

في الوقت نفسه، أشاد مغردون آخرون، بحرص الأقليات المسلمة في الغرب، على التمسك بالدين في الظاهر والباطن، وقالوا إن الشاب الذي توفي، كان حريصًا على الاستماع إلى القرآن الكريم، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، داعين الله أن يثبت شباب المسلمين على إسلامهم وإيمانهم، وأن يجعلهم الله خير نماذج للإسلام الصحيح، البعيد عن التطرف والعنف.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:07 AM

شاهد.. لماذا بكت والدة إحدى ضحايا مذبحة نيوزيلندا عندما سمعت صوت "المعيقلي"؟

نشطاء التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع دموعها ويتمنون أن ينال المجرم جزاءه

A A A
حامد العلي - الرياض
7
19,459

لم تتمالك والدة إحدى ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا، وانهمرت في بكاء شديد، عندما همّت بتشغيل سيارة ابنها لأول مرة منذ وقوع الحادث، يوم الجمعة قبل الماضي، فصدر منها صوت القرآن الكريم، يرتله إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، في إشارة إلى أن "صوت الحق" كان آخر ما استمع إليه ابنها، قبل استشهاده بدقائق.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اليوم، يظهر فيه الأم، التي يبدو أنها من جنسية عربية، وهي تتفحص سيارة ابنها بالقرب من أحد المسجدين، اللذين وقع فيهما العمل الإرهابي، وبمجرد أن أدارت محرك السيارة، إلا وينبعث منها مباشرة القرآن الكريم، بصوت إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، الذي كان يتلو آياتٍ من سورة "يس"، واستسلمت الأم لموجة بكاء شديدة، حزنًا على ابنها.

ووقع الحادث الإرهابي، منتصف شهر مارس الجاري، عندما أطلق مسلح عنصري النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا، وإصابة العشرات من المصلين. ونقلت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، منفذ "مجزرة المسجدين" في كرايست تشيرش، ونفذ الحادث شخص أسترالي، يدعى "برينتون تارانت" (28 عامًا)، ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد إلى الإرهابى برينتون تارانت.

وأبدى مغردون تعاطفًا شديدًا مع الأم الحزينة، ودعوا الله أن يغفر لابنها ولجميع مَن منّ الله عليهم بالشهادة في هذا الحادث، وتمنوا أن ينال الإرهابي المجرم جزاءه الذي يتناسب والجرم الذي اقترفه بحق الإنسانية.

في الوقت نفسه، أشاد مغردون آخرون، بحرص الأقليات المسلمة في الغرب، على التمسك بالدين في الظاهر والباطن، وقالوا إن الشاب الذي توفي، كان حريصًا على الاستماع إلى القرآن الكريم، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، داعين الله أن يثبت شباب المسلمين على إسلامهم وإيمانهم، وأن يجعلهم الله خير نماذج للإسلام الصحيح، البعيد عن التطرف والعنف.

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