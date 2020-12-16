النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الرياض: الميزانية أكدت على اهتمام القيادة بصحة المواطنين

قال إنها تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ "2021م".

وأشار إلى أن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال هذا العام نتيجة جائحة كورونا كان له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، إلا أنه بفضل الله ثم الإدارة الحكيمة والفعالة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واتخاذ التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية، أدى إلى الحد من آثار هذه الجائحة، مضيفاً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن كان لها الأولوية فيما تم اتخاذه من تدابير وفيما أعلن عنه في هذه الميزانية المباركة.

وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أننا شاهدنا في هذه الميزانية "وفي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد؛ التأكيد على استمرار العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والانطلاق نحو مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية".

نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير الرياض: الميزانية أكدت على اهتمام القيادة بصحة المواطنين
سبق

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ "2021م".

وأشار إلى أن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال هذا العام نتيجة جائحة كورونا كان له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، إلا أنه بفضل الله ثم الإدارة الحكيمة والفعالة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واتخاذ التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية، أدى إلى الحد من آثار هذه الجائحة، مضيفاً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن كان لها الأولوية فيما تم اتخاذه من تدابير وفيما أعلن عنه في هذه الميزانية المباركة.

وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أننا شاهدنا في هذه الميزانية "وفي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد؛ التأكيد على استمرار العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والانطلاق نحو مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية".

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:11 PM

نائب أمير الرياض: الميزانية أكدت على اهتمام القيادة بصحة المواطنين

قال إنها تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق ودعم القطاع الخاص

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
466

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442/ 1443هـ "2021م".

وأشار إلى أن ما شهده العالم من ظروف استثنائية خلال هذا العام نتيجة جائحة كورونا كان له بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، إلا أنه بفضل الله ثم الإدارة الحكيمة والفعالة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- واتخاذ التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية، أدى إلى الحد من آثار هذه الجائحة، مضيفاً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن كان لها الأولوية فيما تم اتخاذه من تدابير وفيما أعلن عنه في هذه الميزانية المباركة.

وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أننا شاهدنا في هذه الميزانية "وفي كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وكلمة سمو سيدي ولي العهد؛ التأكيد على استمرار العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية التي توفر المزيد من فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والانطلاق نحو مزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,584
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,617
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة