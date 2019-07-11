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شاهد.. أمير منطقة الرياض بالنيابة في إحدى عربات "مترو موسكو"

استمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية في العاصمة الروسية

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس، بجولة في معالم مدينة موسكو، شملت مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية.
واطلع الأمير "محمد" على الإمكانيات الرياضية للمدينة وشبكات النقل الداعمة لها واستمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية فيها.
كما زار محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع.
وتنقل الأمير محمد بن عبدالرحمن عبر مترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي.

وقد رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق له، وعدد من المسؤولين من الجانب الروسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير منطقة الرياض بالنيابة في إحدى عربات "مترو موسكو"
سبق

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس، بجولة في معالم مدينة موسكو، شملت مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية.
واطلع الأمير "محمد" على الإمكانيات الرياضية للمدينة وشبكات النقل الداعمة لها واستمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية فيها.
كما زار محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع.
وتنقل الأمير محمد بن عبدالرحمن عبر مترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي.

وقد رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق له، وعدد من المسؤولين من الجانب الروسي.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:39 PM

شاهد.. أمير منطقة الرياض بالنيابة في إحدى عربات "مترو موسكو"

استمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية في العاصمة الروسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
5
8,047

قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمس، بجولة في معالم مدينة موسكو، شملت مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية.
واطلع الأمير "محمد" على الإمكانيات الرياضية للمدينة وشبكات النقل الداعمة لها واستمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية فيها.
كما زار محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع.
وتنقل الأمير محمد بن عبدالرحمن عبر مترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي.

وقد رافق أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق له، وعدد من المسؤولين من الجانب الروسي.

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