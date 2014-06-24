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"خوجه" يبحث التعاون وفرص التكامل مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة العمانية

ناقشا تعزيز الدور الحيوي للمناطق الاقتصادية الخاصة في تحقيق مستهدفات "الرؤية"

في إطار جهود هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ذات الصلة في مجال تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، التقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، بوكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، وذلك بالعاصمة الرياض.

بحث الطرفان خلال اللقاء آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة، حيث استعرض نبيل خوجه دور الهيئة باعتبارها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية من جهة، والربط والتكامل مع اقتصاد الأساس من جهة أخرى.

وعلق الأمين العام قائلا: "اجتماعنا بسعادة وكيلة الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبشكل خاص مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، فنحن نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، وللهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها مع الأخوة في السلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والهام الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وفي ختام اللقاء، قدم الأمين العام درع تذكاري لوكيلة الوزارة أصيلة الصمصامية تقديراً لجهودها في تعزيز علاقات التعاون في مختلف مجالات الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي من جهة، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب وفريق عمله من جهة أخرى، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خوجه" يبحث التعاون وفرص التكامل مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة العمانية
سبق

في إطار جهود هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ذات الصلة في مجال تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، التقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، بوكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، وذلك بالعاصمة الرياض.

بحث الطرفان خلال اللقاء آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة، حيث استعرض نبيل خوجه دور الهيئة باعتبارها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية من جهة، والربط والتكامل مع اقتصاد الأساس من جهة أخرى.

وعلق الأمين العام قائلا: "اجتماعنا بسعادة وكيلة الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبشكل خاص مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، فنحن نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، وللهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها مع الأخوة في السلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والهام الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وفي ختام اللقاء، قدم الأمين العام درع تذكاري لوكيلة الوزارة أصيلة الصمصامية تقديراً لجهودها في تعزيز علاقات التعاون في مختلف مجالات الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي من جهة، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب وفريق عمله من جهة أخرى، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:26 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:47 PM

"خوجه" يبحث التعاون وفرص التكامل مع وكيلة وزارة التجارة والصناعة العمانية

ناقشا تعزيز الدور الحيوي للمناطق الاقتصادية الخاصة في تحقيق مستهدفات "الرؤية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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في إطار جهود هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ذات الصلة في مجال تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، التقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، يرافقه عدد من قيادات الهيئة، بوكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، وذلك بالعاصمة الرياض.

بحث الطرفان خلال اللقاء آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة، حيث استعرض نبيل خوجه دور الهيئة باعتبارها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية من جهة، والربط والتكامل مع اقتصاد الأساس من جهة أخرى.

وعلق الأمين العام قائلا: "اجتماعنا بسعادة وكيلة الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبشكل خاص مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، فنحن نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، وللهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها مع الأخوة في السلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والهام الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."

وفي ختام اللقاء، قدم الأمين العام درع تذكاري لوكيلة الوزارة أصيلة الصمصامية تقديراً لجهودها في تعزيز علاقات التعاون في مختلف مجالات الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي من جهة، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب وفريق عمله من جهة أخرى، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التطوير والإشراف في المناطق الاقتصادية الخاصة.

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