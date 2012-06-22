أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).
المركز الوطني للأرصاد
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-22
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:24 AM
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).