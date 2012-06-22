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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:24 AM

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

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