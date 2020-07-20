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رئاسة الحرمين تستعرض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام .. غدًا

تعرض البرامج والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لحماية الحجاج

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاء إعلاميًّا يبث عبر أحد التطبيقات المتخصصة لاستعراض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ, وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30-11-1441هـ.

حيث يستعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام؛ الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ، وما اشتملت عليه من استعدادات وبرامج وتدابير وقائية وإجراءات احترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة, وذلك بهدف إبراز الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة رعاها الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تستعرض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام .. غدًا
سبق

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاء إعلاميًّا يبث عبر أحد التطبيقات المتخصصة لاستعراض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ, وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30-11-1441هـ.

حيث يستعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام؛ الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ، وما اشتملت عليه من استعدادات وبرامج وتدابير وقائية وإجراءات احترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة, وذلك بهدف إبراز الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة رعاها الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:39 PM

رئاسة الحرمين تستعرض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام .. غدًا

تعرض البرامج والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لحماية الحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاء إعلاميًّا يبث عبر أحد التطبيقات المتخصصة لاستعراض خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ, وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30-11-1441هـ.

حيث يستعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكلاء الرئيس العام؛ الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ، وما اشتملت عليه من استعدادات وبرامج وتدابير وقائية وإجراءات احترازية لحماية حجاج بيت الله الحرام من فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة, وذلك بهدف إبراز الجهود العظيمة التي تقدمها الدولة رعاها الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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