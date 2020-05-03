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"البوعينين": تأثير كورونا الاقتصادي الأكبر منذ فترة وهكذا نتخطى الأزمة

قال لـ"سبق": السعودية تركز على الحماية الصحية وعدم المساس بالخدمات الرئيسية

أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا هي الأكبر منذ الكساد العظيم الذي ضرب العالم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية.

وأضاف البوعينين أن جائحة كورونا أحدثت أثرًا بالغًا في الاقتصاد السعودي أسوة باقتصادات العالم خاصة في تأثيرها على أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 60% ما أثر سلبًا في الإيرادات الحكومية.

وأفاد أن آثار كورونا الحادة أرغمت كبريات الاقتصادات العالمية على اتخاذ إجراءات عميقة وهو ما قررت المملكة العربية السعودية اتخاذه حماية للمالية العامة.

وأشار إلى أن عدم وضوح مستقبل الجائحة وزمن انتهائها يتسبب في الضغط على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي خاصة وأن حزم الدعم المقدمة في فترة وجيزة تجاوزت 180 مليار ريال، ولهذا أثر على التدفقات النقدية خاصة إذا ما استدعى الأمر مزيدًا من حزم الدعم في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات بأكثر من 50%.

ونوه "البوعينين" أن الحكومة تركز بشكل خاص على الحماية الصحية وحماية الموظفين السعوديين وعدم المساس بالخدمات الرئيسة، وهذا أمر يتطلب الكثير من الضبط المالي والتدبير وبما يساعد على تحقيق توازن المالية العامة.

وقال: "أجزم أن جائحة كورونا من أكثر التحديات الاقتصادية العالمية؛ بل إنها تسببت في أضرار اقتصادية حادة هي الأكبر منذ الكساد العظيم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية".

ونوه بإمكانية استمرار تداعياتها الاقتصادية لما يقرب عامين قادمين، وهو ما يفرض على المملكة البدء في اتخاذ إجراءات عميقة وحازمة تحوطًا للأسوأ ولضمان استدامة المالية العالمية، منوهًا أنه من المهم الإشارة إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة، ومنها التحديات الجيوسياسة التي تتطلب الكثير من العمل لحماية البلاد والعباد منها.

وختم المحلل الاقتصادي والمصرفي بأن الأكيد أن القيادة لن تقدم على اتخاذ إجراءات تحوطية مرتبطة بالمالية العامة إلا بعد استنفادها جميع السبل للحؤول دون ذلك؛ كما أنها لن تقدم على المس بالنفقات الأساسية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البوعينين": تأثير كورونا الاقتصادي الأكبر منذ فترة وهكذا نتخطى الأزمة
سبق

أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا هي الأكبر منذ الكساد العظيم الذي ضرب العالم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية.

وأضاف البوعينين أن جائحة كورونا أحدثت أثرًا بالغًا في الاقتصاد السعودي أسوة باقتصادات العالم خاصة في تأثيرها على أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 60% ما أثر سلبًا في الإيرادات الحكومية.

وأفاد أن آثار كورونا الحادة أرغمت كبريات الاقتصادات العالمية على اتخاذ إجراءات عميقة وهو ما قررت المملكة العربية السعودية اتخاذه حماية للمالية العامة.

وأشار إلى أن عدم وضوح مستقبل الجائحة وزمن انتهائها يتسبب في الضغط على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي خاصة وأن حزم الدعم المقدمة في فترة وجيزة تجاوزت 180 مليار ريال، ولهذا أثر على التدفقات النقدية خاصة إذا ما استدعى الأمر مزيدًا من حزم الدعم في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات بأكثر من 50%.

ونوه "البوعينين" أن الحكومة تركز بشكل خاص على الحماية الصحية وحماية الموظفين السعوديين وعدم المساس بالخدمات الرئيسة، وهذا أمر يتطلب الكثير من الضبط المالي والتدبير وبما يساعد على تحقيق توازن المالية العامة.

وقال: "أجزم أن جائحة كورونا من أكثر التحديات الاقتصادية العالمية؛ بل إنها تسببت في أضرار اقتصادية حادة هي الأكبر منذ الكساد العظيم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية".

ونوه بإمكانية استمرار تداعياتها الاقتصادية لما يقرب عامين قادمين، وهو ما يفرض على المملكة البدء في اتخاذ إجراءات عميقة وحازمة تحوطًا للأسوأ ولضمان استدامة المالية العالمية، منوهًا أنه من المهم الإشارة إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة، ومنها التحديات الجيوسياسة التي تتطلب الكثير من العمل لحماية البلاد والعباد منها.

وختم المحلل الاقتصادي والمصرفي بأن الأكيد أن القيادة لن تقدم على اتخاذ إجراءات تحوطية مرتبطة بالمالية العامة إلا بعد استنفادها جميع السبل للحؤول دون ذلك؛ كما أنها لن تقدم على المس بالنفقات الأساسية.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:31 PM

"البوعينين": تأثير كورونا الاقتصادي الأكبر منذ فترة وهكذا نتخطى الأزمة

قال لـ"سبق": السعودية تركز على الحماية الصحية وعدم المساس بالخدمات الرئيسية

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زيد الخمشي - الرياض
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أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق" أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا هي الأكبر منذ الكساد العظيم الذي ضرب العالم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية.

وأضاف البوعينين أن جائحة كورونا أحدثت أثرًا بالغًا في الاقتصاد السعودي أسوة باقتصادات العالم خاصة في تأثيرها على أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 60% ما أثر سلبًا في الإيرادات الحكومية.

وأفاد أن آثار كورونا الحادة أرغمت كبريات الاقتصادات العالمية على اتخاذ إجراءات عميقة وهو ما قررت المملكة العربية السعودية اتخاذه حماية للمالية العامة.

وأشار إلى أن عدم وضوح مستقبل الجائحة وزمن انتهائها يتسبب في الضغط على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي خاصة وأن حزم الدعم المقدمة في فترة وجيزة تجاوزت 180 مليار ريال، ولهذا أثر على التدفقات النقدية خاصة إذا ما استدعى الأمر مزيدًا من حزم الدعم في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات بأكثر من 50%.

ونوه "البوعينين" أن الحكومة تركز بشكل خاص على الحماية الصحية وحماية الموظفين السعوديين وعدم المساس بالخدمات الرئيسة، وهذا أمر يتطلب الكثير من الضبط المالي والتدبير وبما يساعد على تحقيق توازن المالية العامة.

وقال: "أجزم أن جائحة كورونا من أكثر التحديات الاقتصادية العالمية؛ بل إنها تسببت في أضرار اقتصادية حادة هي الأكبر منذ الكساد العظيم، ومن المتوقع أن يكون تأثيرها حادًا على أكبر الاقتصادات العالمية وبشكل أكبر على الدول النامية".

ونوه بإمكانية استمرار تداعياتها الاقتصادية لما يقرب عامين قادمين، وهو ما يفرض على المملكة البدء في اتخاذ إجراءات عميقة وحازمة تحوطًا للأسوأ ولضمان استدامة المالية العالمية، منوهًا أنه من المهم الإشارة إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة، ومنها التحديات الجيوسياسة التي تتطلب الكثير من العمل لحماية البلاد والعباد منها.

وختم المحلل الاقتصادي والمصرفي بأن الأكيد أن القيادة لن تقدم على اتخاذ إجراءات تحوطية مرتبطة بالمالية العامة إلا بعد استنفادها جميع السبل للحؤول دون ذلك؛ كما أنها لن تقدم على المس بالنفقات الأساسية.

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