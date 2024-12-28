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المملكة تعزي بنغلاديش في ضحايا حريق اندلع في عبارة بأحد الأنهار

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الرئيس محمد عبدالحميد في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حريق اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة قال فيها: "تلقيت نبأ حريق اندلع في عبّارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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المملكة تعزي بنغلاديش في ضحايا حريق اندلع في عبارة بأحد الأنهار
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الرئيس محمد عبدالحميد في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حريق اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة قال فيها: "تلقيت نبأ حريق اندلع في عبّارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:57 PM

المملكة تعزي بنغلاديش في ضحايا حريق اندلع في عبارة بأحد الأنهار

عبر برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية بنغلاديش الرئيس محمد عبدالحميد في ضحايا الحريق الذي اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب الجمهورية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حريق اندلع في عبارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة قال فيها: "تلقيت نبأ حريق اندلع في عبّارة في أحد الأنهار جنوب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

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