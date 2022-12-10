التدريب التقني تدشن مبادرة الصيانة التطوعية المتخصصة لمنازل المحتاجين بجدة

من متضرري الأمطار ولمدة 30 يوماً بالفترة المسائية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

دشنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مساء اليوم بجدة برنامج الصيانة التطوعية الطارئة، والذي تنفذه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برامج المؤسسة على مستوى المملكة.

ويحظى البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة "تقني وأفتخر" بمتابعة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، حيث وجه إثر لقائه محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد مؤخراً بتخصيصه للمحتاجين من متضرري أمطار جدة بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

وترسخ هذه المبادرة قيم التكافل الاجتماعي وبناء الثقة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والعمل وفق آلية مهنية منظمة تضمن الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز والتعاون مع المحتاجين.

وأوضح الفهيد أن البرنامج يشارك في تنفيذه فريق عمل مختص يضم أربعين شاباً سعودياً من المشرفين والمدربين والمتدربين، وينفذ لمدة ثلاثين يوماً بمعدل 8 ساعات يومية في الفترة المسائية.

وكشف الفهيد بأنه سيتم البدء بتأهيل 100 منزل تم تحديدها بالتنسيق مسبقاً مع عدد من الجمعيات في جدة، أكدوا أن المؤسسة تتبنى المسؤولية الاجتماعية على مستوى وحداتها التدريبية المنتشرة في محافظات المملكة باعتبارها واجباً وطنياً، منوهاً بمساهمتها في العديد من المهام الداعمة إلى الاستثمار برأس المال البشري في مسيرة التنمية الشاملة والوعي بقيمة التطوع كأحد مقومات الرؤية 2030.