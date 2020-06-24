"الصحة": 37% من حالات اليوم تعرضت لها إناث و63% ذكور
34511 فحصاً مخبريا جديداً ليصل الإجمالي إلى 1442019
أعلنت "الصحة"، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 53083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2129 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 112797 حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها 3123 حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% لذكور.
كما بلغ عدد الوفيات 1387 حالات، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 34511 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 9273773 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 4645628 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 477807 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
"الصحة": 37% من حالات اليوم تعرضت لها إناث و63% ذكور
عبدالله البرقاويسبق2020-06-24
أعلنت "الصحة"، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 53083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2129 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 112797 حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها 3123 حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% لذكور.
كما بلغ عدد الوفيات 1387 حالات، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 34511 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 9273773 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 4645628 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 477807 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.
24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
04:25 PM
"الصحة": 37% من حالات اليوم تعرضت لها إناث و63% ذكور
34511 فحصاً مخبريا جديداً ليصل الإجمالي إلى 1442019
أعلنت "الصحة"، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 53083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2129 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 112797 حالة.
وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها 3123 حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% لذكور.
كما بلغ عدد الوفيات 1387 حالات، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة.
وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 34511 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصاً.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 9273773 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 4645628 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 477807 حالة.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.