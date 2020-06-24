"الصحة": 37% من حالات اليوم تعرضت لها إناث و63% ذكور

34511 فحصاً مخبريا جديداً ليصل الإجمالي إلى 1442019

أعلنت "الصحة"، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 53083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2129 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 112797 حالة.

وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها 3123 حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% لذكور.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف 343 حالة، والدمام 286 حالة، والطائف 284 حالة، ومكة المكرمة 278 حالة، الرياض 225 حالة، وجدة 214 حالة، والمبرز 186 حالة، والمدينة المنورة 156 حالة، والخبر 122 حالة، وخميس مشيط 112 حالة، وحائل 83 حالة، وبريدة 58 حالة، وصفوى 58 حالة، ونجران 48 حالة، وابها 45 حالة، ووادي الدواسر 42 حالة، والظهران 41 حالة، والجبيل 37 حالة، وحفر الباطن 36 حالة، والبكيرية 33 حالة، والقطيف 29 حالة، وتبوك 26 حالة، والباحة 22 حالة، وينبع 19 حالة، وعنيزة 17 حالة، وأحد رفيدة 17 حالة، وخليص 17 حالة، وبلجرشي 15 حالة، وشرورة 13 حالة، وبقيق 11 حالة، ورويضة العرض 11 حالة، ورنية 10 حالات، والمخواة 9 حالات، وساجر 8 حالات، ورابغ 8 حالات، والرس 7 حالات، وقيا 7 حالات، ومحايل عسير 7 حالات، ورماح 7 حالات، وسكاكا 7 حالات، والحرجة 6 حالات، والنعيرية 6 حالات، والمذنب 6 حالات، والبدائع 5 حالات، والقريع 5 حالات، وظلم 5 حالات، وتثليث 5 حالات، والعارضة 5 حالات، والمندق 5 حالات، والنبهانية 4 حالات، وعيون الجواء 4 حالات، والخفجي 4 حالات، والبطحاء 4 حالات، والحائط 4 حالات، وأبو عريش 4 حالات، وتمير 4 حالات، وثادق 4 حالات، والجفر 4 حالات، والأسياح 3 حالات، والسحن 3 حالات، وتربة 3 حالات، وأم الدوم 3 حالات، وسراة عبيدة 3 حالات، والبشائر 3 حالات، وتبالة 3 حالات، ورأس تنورة 3 حالات، وسلوى 3 حالات، والشملي 3 حالات، والشنان 3 حالات، وعرعر3 حالات، ورفائع الجمش 3 حالات، ومهد الذهب 3 حالات، وقلوة حالتان، وطبرجل حالتان، والحناكية حالتان، والعلا حالتان، وضرية حالتان، القنفذة حالتان، وتنومة حالتان، وقرية العليا حالتان، والطوال حالتان، وجازان حالتان، وحبونا حالتان، وشقراء حالتان، والعقيق حالتان، وحالة واحدة في كل من القوارة، وقصيباء، رياض الخبراء، والقوز، والمظيلف، وثريبان، والخرمة، والمضة، وظهران الجنوب، وسبت العلاية، وفيفا، وصبيا، ورفحاء، والدوادمي، ووثيلان، والبدع، والقرى.

كما بلغ عدد الوفيات 1387 حالات، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 34511 فحصاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصاً.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 حول العالم بلغت 9273773 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 4645628 حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 477807 حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد”، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.