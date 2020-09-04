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المضيق والشاقة خطفا الزوار.. الأمطار تعيد أجواء الشتاء لوادي الفرع

فيما وثّق أبناء المحافظة الهطولات عبر هواتفهم وبثوها بمنصات التواصل

خطفت محافظة وادي الفرع في عطلة نهاية الأسبوع، العديد من الزوار والسياح من داخل المدينة المنورة وخارجها بعد أن شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وثقها أبناء المحافظة عبر هواتفهم وبثوها في منصات التواصل الاجتماعي لتجذب العديد من الزوار.

أجواء محافظة وادي الفرع، خلال الأسبوع الحالي، أعادت ذكرى الأجواء الشتوية؛ وذلك من خلال تنزه العديد من أهلها وزوارها في الأودية وأماكن مجرى السيول والشلالات، لتكون الخيار الأول لعشاق الرحلات البرية، كما جاء المضيق والشاقة في مقدمة الأماكن التي يعشقنها الزوار.

يُذكر أن محافظة وادي الفرع قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار على بعض القرى والمراكز، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وسط توقعات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرارها، وذلك من خلال التنبيهات اليومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المضيق والشاقة خطفا الزوار.. الأمطار تعيد أجواء الشتاء لوادي الفرع
سبق

خطفت محافظة وادي الفرع في عطلة نهاية الأسبوع، العديد من الزوار والسياح من داخل المدينة المنورة وخارجها بعد أن شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وثقها أبناء المحافظة عبر هواتفهم وبثوها في منصات التواصل الاجتماعي لتجذب العديد من الزوار.

أجواء محافظة وادي الفرع، خلال الأسبوع الحالي، أعادت ذكرى الأجواء الشتوية؛ وذلك من خلال تنزه العديد من أهلها وزوارها في الأودية وأماكن مجرى السيول والشلالات، لتكون الخيار الأول لعشاق الرحلات البرية، كما جاء المضيق والشاقة في مقدمة الأماكن التي يعشقنها الزوار.

يُذكر أن محافظة وادي الفرع قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار على بعض القرى والمراكز، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وسط توقعات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرارها، وذلك من خلال التنبيهات اليومية.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
06:48 PM

المضيق والشاقة خطفا الزوار.. الأمطار تعيد أجواء الشتاء لوادي الفرع

فيما وثّق أبناء المحافظة الهطولات عبر هواتفهم وبثوها بمنصات التواصل

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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خطفت محافظة وادي الفرع في عطلة نهاية الأسبوع، العديد من الزوار والسياح من داخل المدينة المنورة وخارجها بعد أن شهدت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وثقها أبناء المحافظة عبر هواتفهم وبثوها في منصات التواصل الاجتماعي لتجذب العديد من الزوار.

أجواء محافظة وادي الفرع، خلال الأسبوع الحالي، أعادت ذكرى الأجواء الشتوية؛ وذلك من خلال تنزه العديد من أهلها وزوارها في الأودية وأماكن مجرى السيول والشلالات، لتكون الخيار الأول لعشاق الرحلات البرية، كما جاء المضيق والشاقة في مقدمة الأماكن التي يعشقنها الزوار.

يُذكر أن محافظة وادي الفرع قد شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار على بعض القرى والمراكز، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وسط توقعات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرارها، وذلك من خلال التنبيهات اليومية.

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