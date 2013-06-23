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الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان

في افتتاح الجولة الثانية لبطولة كأس العرب

تواصل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا؛ منافساتها التي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر في الرابعة مساءً، ومنتخب النيجر أمام منتخب موريتانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب المغرب في الرابعة مساءً، ومنتخب طاجيكستان أمام منتخب الإمارات في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان
سبق

تواصل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا؛ منافساتها التي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر في الرابعة مساءً، ومنتخب النيجر أمام منتخب موريتانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب المغرب في الرابعة مساءً، ومنتخب طاجيكستان أمام منتخب الإمارات في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:55 PM

الإثارة تجمع مصر والجزائر.. والإمارات تواجه طاجيكستان

في افتتاح الجولة الثانية لبطولة كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا؛ منافساتها التي تقام في القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر في الرابعة مساءً، ومنتخب النيجر أمام منتخب موريتانيا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي في المجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الجزائر صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا موريتانيا والنيجر بدون رصيد حتى الآن.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب المغرب في الرابعة مساءً، ومنتخب طاجيكستان أمام منتخب الإمارات في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب المغرب صاحب المركز الثاني، يليهما منتخبا طاجيكستان وجيبوتي بدون رصيد.

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