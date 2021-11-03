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"تطوير مكة": مقترحات تطويرية للمتنزه البري بميسان

خلال ورشة عمل مع عدد من المستثمرين بغرفة الطائف

ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة مع مستثمرين، أبرز أوجه الاستثمار في المتنزه البري بمحافظة ميسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المنعقدة في غرفة الطائف بمحافظة الطائف، يوم الثلاثاء، في إطار سعي هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة لتنويع الاستثمارات في المواقع الحيوية التي يضمّها مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرّمة.

وتمّ استعراض الأنشطة المقترحة من استشاري المشروع، واستعراض آراء الحضور من خلال استبيان يوضّح تفضيلات المستثمرين وتوجّهاتهم.

وتمّت مناقشة عديد من التفاصيل الأولية وتنوّعت الأطروحات على طاولة النقاش في ورشة العمل وذلك من خلال استعراض المميزات التي يحظى بها المشروع والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من قبل الهيئة.

وقال المشرف العام على المشروع، م. حسن جواح: الهيئة تعمل وفق نموذج استثماري مبتكر ومحفز لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز في المنطقة من خلال إعداد وتمويل الدراسات الفنية والمالية وتفعيل خدمات التسويق والإعلان وتوفير قنوات تمويلية للبدائل المقترحة، لرفع جاذبية المشروع وتقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطوير مكة": مقترحات تطويرية للمتنزه البري بميسان
سبق

ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة مع مستثمرين، أبرز أوجه الاستثمار في المتنزه البري بمحافظة ميسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المنعقدة في غرفة الطائف بمحافظة الطائف، يوم الثلاثاء، في إطار سعي هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة لتنويع الاستثمارات في المواقع الحيوية التي يضمّها مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرّمة.

وتمّ استعراض الأنشطة المقترحة من استشاري المشروع، واستعراض آراء الحضور من خلال استبيان يوضّح تفضيلات المستثمرين وتوجّهاتهم.

وتمّت مناقشة عديد من التفاصيل الأولية وتنوّعت الأطروحات على طاولة النقاش في ورشة العمل وذلك من خلال استعراض المميزات التي يحظى بها المشروع والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من قبل الهيئة.

وقال المشرف العام على المشروع، م. حسن جواح: الهيئة تعمل وفق نموذج استثماري مبتكر ومحفز لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز في المنطقة من خلال إعداد وتمويل الدراسات الفنية والمالية وتفعيل خدمات التسويق والإعلان وتوفير قنوات تمويلية للبدائل المقترحة، لرفع جاذبية المشروع وتقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
12:45 PM

"تطوير مكة": مقترحات تطويرية للمتنزه البري بميسان

خلال ورشة عمل مع عدد من المستثمرين بغرفة الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة مع مستثمرين، أبرز أوجه الاستثمار في المتنزه البري بمحافظة ميسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المنعقدة في غرفة الطائف بمحافظة الطائف، يوم الثلاثاء، في إطار سعي هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة لتنويع الاستثمارات في المواقع الحيوية التي يضمّها مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرّمة.

وتمّ استعراض الأنشطة المقترحة من استشاري المشروع، واستعراض آراء الحضور من خلال استبيان يوضّح تفضيلات المستثمرين وتوجّهاتهم.

وتمّت مناقشة عديد من التفاصيل الأولية وتنوّعت الأطروحات على طاولة النقاش في ورشة العمل وذلك من خلال استعراض المميزات التي يحظى بها المشروع والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من قبل الهيئة.

وقال المشرف العام على المشروع، م. حسن جواح: الهيئة تعمل وفق نموذج استثماري مبتكر ومحفز لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز في المنطقة من خلال إعداد وتمويل الدراسات الفنية والمالية وتفعيل خدمات التسويق والإعلان وتوفير قنوات تمويلية للبدائل المقترحة، لرفع جاذبية المشروع وتقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين.

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