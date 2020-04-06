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شرطة الرياض تطيح بالمغرد المسيء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم

جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن - رحمه الله ـ الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف المقدم التويجري أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بالمغرد المسيء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن - رحمه الله ـ الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف المقدم التويجري أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:36 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:53 PM

شرطة الرياض تطيح بالمغرد المسيء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم

جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
25
13,849

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن - رحمه الله ـ الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأضاف المقدم التويجري أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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