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الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

ستنظر محكمة نيودلهي العليا بالهند يوم غدٍ الجمعة في دعوى مرفوعة ضد التطبيق الشهير (واتساب) حول سياسة الخصوصية.

وقالت عريضة التماس تم رفعها للمحكمة اليوم الخميس إن سياسية الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب تسعى إلى مراقبة المستخدمين، وتهدد أمن الهند؛ مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

وكانت شركة واتساب أعلنت في الرابع من يناير الحالي عن احتفاظها بالحق في مشاركة بعض بيانات المستخدمين بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيسبوك وانستغرام وماسينجر، ومنحت المستخدمين مهلة حتى 8 فبراير المقبل للموافقة على الشروط الجديدة؛ ما أثار الغضب في أكبر سوق لها في الهند، حيث يوجد بها 400 مليون مستخدم.

وقالت نسخة الالتماس، إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.

ووفقًا لـ"رويترز" أن الكثير من المستخدمين في الهند تحولوا إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "سجنال وتليغرام"؛ مما دفع واتساب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة مخاوف العملاء.

وقال المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إن التحديث الجديد يعطي ملفًا شخصيًا بدرجة عالية عن نشاط الفرد عبر الإنترنت".

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الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا
سبق

ستنظر محكمة نيودلهي العليا بالهند يوم غدٍ الجمعة في دعوى مرفوعة ضد التطبيق الشهير (واتساب) حول سياسة الخصوصية.

وقالت عريضة التماس تم رفعها للمحكمة اليوم الخميس إن سياسية الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب تسعى إلى مراقبة المستخدمين، وتهدد أمن الهند؛ مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

وكانت شركة واتساب أعلنت في الرابع من يناير الحالي عن احتفاظها بالحق في مشاركة بعض بيانات المستخدمين بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيسبوك وانستغرام وماسينجر، ومنحت المستخدمين مهلة حتى 8 فبراير المقبل للموافقة على الشروط الجديدة؛ ما أثار الغضب في أكبر سوق لها في الهند، حيث يوجد بها 400 مليون مستخدم.

وقالت نسخة الالتماس، إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.

ووفقًا لـ"رويترز" أن الكثير من المستخدمين في الهند تحولوا إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "سجنال وتليغرام"؛ مما دفع واتساب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة مخاوف العملاء.

وقال المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إن التحديث الجديد يعطي ملفًا شخصيًا بدرجة عالية عن نشاط الفرد عبر الإنترنت".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:57 PM

الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

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خالد علي - الرياض
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ستنظر محكمة نيودلهي العليا بالهند يوم غدٍ الجمعة في دعوى مرفوعة ضد التطبيق الشهير (واتساب) حول سياسة الخصوصية.

وقالت عريضة التماس تم رفعها للمحكمة اليوم الخميس إن سياسية الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب تسعى إلى مراقبة المستخدمين، وتهدد أمن الهند؛ مما يمثل تحديًا قانونيًا آخر للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك.

وكانت شركة واتساب أعلنت في الرابع من يناير الحالي عن احتفاظها بالحق في مشاركة بعض بيانات المستخدمين بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف مع فيسبوك وانستغرام وماسينجر، ومنحت المستخدمين مهلة حتى 8 فبراير المقبل للموافقة على الشروط الجديدة؛ ما أثار الغضب في أكبر سوق لها في الهند، حيث يوجد بها 400 مليون مستخدم.

وقالت نسخة الالتماس، إن تطبيق واتساب يعرض الأمن القومي للخطر من خلال مشاركة ونقل وتخزين بيانات مستخدم في دولة أخرى مع المعلومات التي تحكمها قوانين أجنبية.

ووفقًا لـ"رويترز" أن الكثير من المستخدمين في الهند تحولوا إلى تطبيقات أخرى منافسة مثل "سجنال وتليغرام"؛ مما دفع واتساب لبدء حملة إعلانية مكلفة لتهدئة مخاوف العملاء.

وقال المحامي تشيتانيا روهيلا عن سياسة واتساب الجديدة في الالتماس إلى محكمة دلهي العليا: "إن التحديث الجديد يعطي ملفًا شخصيًا بدرجة عالية عن نشاط الفرد عبر الإنترنت".

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