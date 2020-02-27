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مصر وتونس والمغرب والسنغال تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب

أكمل منتخب مصر عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بعد فوزه الصعب على نظيره العراقي بهدف دون رد، اليوم الخميس.

وسجل هدف مصر والمباراة اللاعب محمود عبدالمحسن في الدقيقة 77 من زمن وأحداث المباراة.

وتأهلت تونس إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتقدم المنتخب التونسي مبكرًا بهدف حمل توقيع اللاعب شهاب العبيدي بعد مرور 12 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة.

وعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ بوساطة اللاعب يانيس الصغير في الدقيقة 59 من زمن وأحداث اللقاء.

وحجز منتخب المغرب مقعدًا في الدور نصف النهائي، بعد تخطيه عقبة نظيره الليبي بركلات الترجيح، وذلك على ملعب نادي الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9-8.

كما تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه بخماسية دون رد على حساب البحرين، وسجل للسنغال كل من سامبا ديالو (هدفين) وموسى ندياي في الدقائق 7 و17 و22 من الشوط الأول، وأضاف الفريق هدفين آخرين بوساطة نفس اللاعبين في الدقيقتين 74 و81.

وكان منتخبا المغرب وتونس تأهلا في وقت سابق إلى المربع الذهبي للبطولة، التي تستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل.

بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عام بطولة كأس العرب

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مصر وتونس والمغرب والسنغال تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب
سبق

أكمل منتخب مصر عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بعد فوزه الصعب على نظيره العراقي بهدف دون رد، اليوم الخميس.

وسجل هدف مصر والمباراة اللاعب محمود عبدالمحسن في الدقيقة 77 من زمن وأحداث المباراة.

وتأهلت تونس إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتقدم المنتخب التونسي مبكرًا بهدف حمل توقيع اللاعب شهاب العبيدي بعد مرور 12 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة.

وعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ بوساطة اللاعب يانيس الصغير في الدقيقة 59 من زمن وأحداث اللقاء.

وحجز منتخب المغرب مقعدًا في الدور نصف النهائي، بعد تخطيه عقبة نظيره الليبي بركلات الترجيح، وذلك على ملعب نادي الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9-8.

كما تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه بخماسية دون رد على حساب البحرين، وسجل للسنغال كل من سامبا ديالو (هدفين) وموسى ندياي في الدقائق 7 و17 و22 من الشوط الأول، وأضاف الفريق هدفين آخرين بوساطة نفس اللاعبين في الدقيقتين 74 و81.

وكان منتخبا المغرب وتونس تأهلا في وقت سابق إلى المربع الذهبي للبطولة، التي تستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
10:05 PM

مصر وتونس والمغرب والسنغال تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل منتخب مصر عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، بعد فوزه الصعب على نظيره العراقي بهدف دون رد، اليوم الخميس.

وسجل هدف مصر والمباراة اللاعب محمود عبدالمحسن في الدقيقة 77 من زمن وأحداث المباراة.

وتأهلت تونس إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره الجزائري بهدفين دون رد، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتقدم المنتخب التونسي مبكرًا بهدف حمل توقيع اللاعب شهاب العبيدي بعد مرور 12 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة.

وعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ بوساطة اللاعب يانيس الصغير في الدقيقة 59 من زمن وأحداث اللقاء.

وحجز منتخب المغرب مقعدًا في الدور نصف النهائي، بعد تخطيه عقبة نظيره الليبي بركلات الترجيح، وذلك على ملعب نادي الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9-8.

كما تأهل منتخب السنغال إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه بخماسية دون رد على حساب البحرين، وسجل للسنغال كل من سامبا ديالو (هدفين) وموسى ندياي في الدقائق 7 و17 و22 من الشوط الأول، وأضاف الفريق هدفين آخرين بوساطة نفس اللاعبين في الدقيقتين 74 و81.

وكان منتخبا المغرب وتونس تأهلا في وقت سابق إلى المربع الذهبي للبطولة، التي تستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل.

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