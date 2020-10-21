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"التجارة" تشهِّر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة

شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وذلك بهدف المتاجرة بها، واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة، والإبعاد عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمداهمة الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض؛ استُغلت في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف؛ إذ ضبطت 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، إضافة إلى مواد أولية، ومكائن تستخدم للتصنيع، وكراتين وأغطية، وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة
سبق

شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وذلك بهدف المتاجرة بها، واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة، والإبعاد عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمداهمة الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض؛ استُغلت في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف؛ إذ ضبطت 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، إضافة إلى مواد أولية، ومكائن تستخدم للتصنيع، وكراتين وأغطية، وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:45 PM

"التجارة" تشهِّر بمقيم استغل جائحة كورونا للمتاجرة بمنتجات المنظفات المغشوشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وذلك بهدف المتاجرة بها، واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة، والإبعاد عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لمداهمة الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض؛ استُغلت في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف؛ إذ ضبطت 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، إضافة إلى مواد أولية، ومكائن تستخدم للتصنيع، وكراتين وأغطية، وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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