أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسناده لمعارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في بلاده. وأشاد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، بالتقدم الميداني المحرز في المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عدد من جبهات القتال المستمر منذ أسبوع. وقال نائب الرئيس اليمني، " للانتصار موعد مع اليمنيين، ومصير مشروع الموت والتخريب والإرهاب الحوثي الإيراني إلى زوال"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية في بلاده (سبأ). وشدد الفريق محسن على رص الصفوف والالتفاف حول الجيش في مواجهة عصابة البغي الحوثية الإيرانية ومشروعها الطائفي السلالي الدخيل على اليمن، حسب ما جاء في الوكالة.

نائب الرئيس اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية وإسناده لمعارك استعادة الدولة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-09 أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسناده لمعارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في بلاده.



وأشاد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، بالتقدم الميداني المحرز في المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عدد من جبهات القتال المستمر منذ أسبوع.



وقال نائب الرئيس اليمني، " للانتصار موعد مع اليمنيين، ومصير مشروع الموت والتخريب والإرهاب الحوثي الإيراني إلى زوال"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية في بلاده (سبأ).



وشدد الفريق محسن على رص الصفوف والالتفاف حول الجيش في مواجهة عصابة البغي الحوثية الإيرانية ومشروعها الطائفي السلالي الدخيل على اليمن، حسب ما جاء في الوكالة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 12:50 AM

نائب الرئيس اليمني يثمن جهود تحالف دعم الشرعية وإسناده لمعارك استعادة الدولة شدد على رص الصفوف والالتفاف حول الجيش في مواجهة عصابة البغي الحوثية





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أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وإسناده لمعارك استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي في بلاده.



وأشاد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، بالتقدم الميداني المحرز في المواجهات ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عدد من جبهات القتال المستمر منذ أسبوع.



وقال نائب الرئيس اليمني، " للانتصار موعد مع اليمنيين، ومصير مشروع الموت والتخريب والإرهاب الحوثي الإيراني إلى زوال"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية في بلاده (سبأ).



وشدد الفريق محسن على رص الصفوف والالتفاف حول الجيش في مواجهة عصابة البغي الحوثية الإيرانية ومشروعها الطائفي السلالي الدخيل على اليمن، حسب ما جاء في الوكالة.