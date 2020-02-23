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الصين: 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في "هوبي"

وصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الوباء إلى 2346

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين اليوم: إن الإقليم سجَّل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعًا من 366 حالة جديدة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 64084 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الفيروس إلى 2346 حالة حتى نهاية يوم السبت، بزيادة 96 حالة عن اليوم السابق.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في "هوبي"
سبق

قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين اليوم: إن الإقليم سجَّل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعًا من 366 حالة جديدة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 64084 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الفيروس إلى 2346 حالة حتى نهاية يوم السبت، بزيادة 96 حالة عن اليوم السابق.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:22 AM

الصين: 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في "هوبي"

وصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الوباء إلى 2346

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين اليوم: إن الإقليم سجَّل 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعًا من 366 حالة جديدة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هوبي إلى 64084 حالة.

ووصل عدد حالات الوفاة في الإقليم بسبب الفيروس إلى 2346 حالة حتى نهاية يوم السبت، بزيادة 96 حالة عن اليوم السابق.

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