في دورته التاسعة.. "دكاكين" يُواصل عطاءه الخيري للأطفال مرضى السرطان

استضاف 752 رائدة أعمال و47 شريكًا وتم التبرع بأكثر من 34 مليون ريال

منذ العام 2015، انطلقت فكرة معطاءة لدعم أطفال مرض السرطان، حين قررت جمعية سند الخيرية لدعم المرضى بأن تعزز المسؤولية الاجتماعية لدى سيدات الأعمال بمشاركتهم في معرض خيري يقام مرتين في العام باسم معرض دكاكين الخيري.

واستطاع المعرض رغم عمره القصير، أن يستضيف أكثر من 752 رائدة أعمال، و47 شريكًا وتم التبرع بأكثر من 34 مليون ريال للأطفال المرضى بالسرطان، كما حَظِيَ بمشاركات عدة من داخل وخارج المملكة؛ مما يؤكد النجاح الذي تُوّج بتنمية مهارات أكثر من 500 متطوع لدعم هذه التجربة الفريدة من نوعها.

وينطلق معرض "دكاكين الشتاء الخيري"؛ ليفتتح أبوابه للدورة التاسعة، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز وعلى شرف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ولمدة 4 أيام من يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر إلى يوم الخميس 28 نوفمبر 2019م في فندق الفورسيزن بالعاصمة الرياض.

وصرّحت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، بأن جمعية سند الخيرية، ما زالت تُواصل تنظيمها لمعرض "دكاكين الخيري" سنويًّا بدءًا من النسخة الأولى التي انطلقت في مايو 2015، استمرارًا للرسالة الإنسانية التي يقدّمها المعرض من خلال تخصيص ريعه للمساهمة في تطوير خدمات جمعية سند الخيرية المقدمة للأطفال المرضى بالسرطان؛ للوصول بهم إلى طريق الشفاء التام.

ويتيح معرض دكاكين، الفرصة لسيدات الأعمال من الداخل والخارج لعرض منتوجاتهم التي تساهم في دعم علاج أطفال مرض السرطان الذي تقارب نسبة الإصابة به نحو 1600 طفل سعودي سنويًّا.

وأضافت أن مثل هذه النشاطات النسائية المثمرة هي إضافة للاقتصاد المحلي، وتحفيز لرائدات الأعمال لتبادل الخبرات والاستفادة من شراكات تدعم منتجاتهم وتروج لها؛ خاصة وأن معرض دكاكين الخيري هو المشروع الأول من نوعه لدعم الأطفال المرضى بالسرطان من خلال الربط بين القطاع الخاص والقطاع الخيري؛ لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز المسؤولية المجتمعية بطريقة مبتكرة؛ وفقًا لاستراتيجية رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى30%.

وأشاد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بالدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، الذي يقدمه معرض دكاكين، منذ افتتاحه واستمراره حتى النسخة التاسعة التي نشهد افتتاحها قريبًا، وأكد أهمية تشجيع ودعم مشروع دكاكين الخيري؛ كونه يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية سند الخيرية تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم برعايتهم وعلاجهم، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم.

وأكد "القصبي" أن دكاكين يُعتبر مشروعًا متميزًا في دعم الابتكار ودعم طاقات بنات الوطن؛ مبينًا أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية تسير جنبًا إلى جنب مع مسؤولية الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد.

وفي ختام تصريحه، شكر سيدات الأعمال على مشاركتهم الداعمة لمعرض دكاكين الخيري.

جدير بالذكر أن معرض دكاكين الخيري، يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية "سند" تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم برعايتهم وعلاجهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يركز "دكاكين" على متطلبات المرأة واهتماماتها؛ كونه المشروع الخيري الأول من نوعه في دعم أطفال السرطان؛ من خلال الربط بين القطاعين الخاص والخيري؛ لتمكين رائدات الأعمال من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.