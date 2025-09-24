شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم. وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.

8 آلاف طالب وطالبة يشاركون الاحتفالات باليوم الوطني في عسير بندر آل عوض سبق 2019-09-24 شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.



وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441 06:53 PM

8 آلاف طالب وطالبة يشاركون الاحتفالات باليوم الوطني في عسير لتنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم





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شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.



وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.