النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8 آلاف طالب وطالبة يشاركون الاحتفالات باليوم الوطني في عسير

لتنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم

شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
8 آلاف طالب وطالبة يشاركون الاحتفالات باليوم الوطني في عسير
سبق

شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
06:53 PM

8 آلاف طالب وطالبة يشاركون الاحتفالات باليوم الوطني في عسير

لتنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
260

شارك أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية؛ الاحتفاء بيوم الوطن، مساء أمس الأول، برعاية كريمة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، فيما رسم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تفاعلية بأناشيدهم وهتافاتهم الحماسية لرجال الأمن والقوات المشتركة، جسّدوا من خلالها الولاء والانتماء لقيادتهم ووطنهم، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، ومتابعة 12 فريق عمل من البنين والبنات، في خطوة تهدف إلى تنمية الولاء لدى النشء واعتزازهم بقيادتهم ووطنهم.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات المكلفة فوزية القرني، أن أكثر من 2200 طالبة ومرشدة كشفية شاركن في الاحتفال، وتفاعلن مع العروض المقدمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة