بدون حضور جماهيري.. الاتفاق يهدد صدارة الهلال.. والنصر في ضيافة الفيصلي

في ختام الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات، تُقام لأول مرة بلا حضور جماهيري بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في المسابقات الرياضية بشكل مؤقت.

أبها - التعاون

يسعى فريق أبها لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث؛ فالفريق يحتل حاليًا الترتيب الـ11 في سلم الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 20 لقاء.

والتعاون هو الآخر يسعى لكسب النقاط للحصول على مركز متقدم.

فريق التعاون يحتل الترتيب الـ8 برصيد نقطي 29 نقطها، حصل عليها من خلال خوضه 20 لقاء.

الفيصلي - النصر

تشكِّل النقاط الثلاث بالنسبة لفريق النصر فارقًا كبيرًا للزحف نحو الصدارة؛ فالفريق يحتل حاليًا وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة فقط، حصدها من 20 لقاء.

وبات الفيصلي يقدم مستويات متصاعدة بعد الانسجام الكبير بين لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة؛ فالفريق يقبع في الترتيب السادس برصيد نقطي 31 نقطة، حصدها من 20 لقاء، والحصول على النقاط الثلاث يعطي الفريق دافعًا كبيرًا للحصول على مراكز متقدمة.

الهلال - الاتفاق

يخوض الهلال اللقاء على أرضه وبين جماهيره. ويسعى لاعبو الهلال لكسب نقاط هذا اللقاء أمام جماهيرهم للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيهم؛ إذ تمكن الهلال من بلوغ الصدارة بعد تحقيقه 47 نقطة.

الاتفاق هو الآخر يسعى لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من أمام المتصدر. ورغم صعوبة اللقاء إلا أن آمال جمهور الاتفاق في كسب اللقاء كبيرة.

فريق الاتفاق يحتل الترتيب الـ10 برصيد نقطي 26 نقطها، حصل عليها من خلال 20 مباراة.