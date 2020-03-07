النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدون حضور جماهيري.. الاتفاق يهدد صدارة الهلال.. والنصر في ضيافة الفيصلي

في ختام الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات، تُقام لأول مرة بلا حضور جماهيري بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في المسابقات الرياضية بشكل مؤقت.

أبها - التعاون

يسعى فريق أبها لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث؛ فالفريق يحتل حاليًا الترتيب الـ11 في سلم الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 20 لقاء.

والتعاون هو الآخر يسعى لكسب النقاط للحصول على مركز متقدم.

فريق التعاون يحتل الترتيب الـ8 برصيد نقطي 29 نقطها، حصل عليها من خلال خوضه 20 لقاء.

الفيصلي - النصر

تشكِّل النقاط الثلاث بالنسبة لفريق النصر فارقًا كبيرًا للزحف نحو الصدارة؛ فالفريق يحتل حاليًا وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة فقط، حصدها من 20 لقاء.

وبات الفيصلي يقدم مستويات متصاعدة بعد الانسجام الكبير بين لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة؛ فالفريق يقبع في الترتيب السادس برصيد نقطي 31 نقطة، حصدها من 20 لقاء، والحصول على النقاط الثلاث يعطي الفريق دافعًا كبيرًا للحصول على مراكز متقدمة.

الهلال - الاتفاق

يخوض الهلال اللقاء على أرضه وبين جماهيره. ويسعى لاعبو الهلال لكسب نقاط هذا اللقاء أمام جماهيرهم للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيهم؛ إذ تمكن الهلال من بلوغ الصدارة بعد تحقيقه 47 نقطة.

الاتفاق هو الآخر يسعى لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من أمام المتصدر. ورغم صعوبة اللقاء إلا أن آمال جمهور الاتفاق في كسب اللقاء كبيرة.

فريق الاتفاق يحتل الترتيب الـ10 برصيد نقطي 26 نقطها، حصل عليها من خلال 20 مباراة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتفاق أبها الفيصلي النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بدون حضور جماهيري.. الاتفاق يهدد صدارة الهلال.. والنصر في ضيافة الفيصلي
سبق

تُختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات، تُقام لأول مرة بلا حضور جماهيري بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في المسابقات الرياضية بشكل مؤقت.

أبها - التعاون

يسعى فريق أبها لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث؛ فالفريق يحتل حاليًا الترتيب الـ11 في سلم الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 20 لقاء.

والتعاون هو الآخر يسعى لكسب النقاط للحصول على مركز متقدم.

فريق التعاون يحتل الترتيب الـ8 برصيد نقطي 29 نقطها، حصل عليها من خلال خوضه 20 لقاء.

الفيصلي - النصر

تشكِّل النقاط الثلاث بالنسبة لفريق النصر فارقًا كبيرًا للزحف نحو الصدارة؛ فالفريق يحتل حاليًا وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة فقط، حصدها من 20 لقاء.

وبات الفيصلي يقدم مستويات متصاعدة بعد الانسجام الكبير بين لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة؛ فالفريق يقبع في الترتيب السادس برصيد نقطي 31 نقطة، حصدها من 20 لقاء، والحصول على النقاط الثلاث يعطي الفريق دافعًا كبيرًا للحصول على مراكز متقدمة.

الهلال - الاتفاق

يخوض الهلال اللقاء على أرضه وبين جماهيره. ويسعى لاعبو الهلال لكسب نقاط هذا اللقاء أمام جماهيرهم للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيهم؛ إذ تمكن الهلال من بلوغ الصدارة بعد تحقيقه 47 نقطة.

الاتفاق هو الآخر يسعى لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من أمام المتصدر. ورغم صعوبة اللقاء إلا أن آمال جمهور الاتفاق في كسب اللقاء كبيرة.

فريق الاتفاق يحتل الترتيب الـ10 برصيد نقطي 26 نقطها، حصل عليها من خلال 20 مباراة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
01:33 AM

بدون حضور جماهيري.. الاتفاق يهدد صدارة الهلال.. والنصر في ضيافة الفيصلي

في ختام الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
2
1,580

تُختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات، تُقام لأول مرة بلا حضور جماهيري بعد قرار وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في المسابقات الرياضية بشكل مؤقت.

أبها - التعاون

يسعى فريق أبها لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث؛ فالفريق يحتل حاليًا الترتيب الـ11 في سلم الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 20 لقاء.

والتعاون هو الآخر يسعى لكسب النقاط للحصول على مركز متقدم.

فريق التعاون يحتل الترتيب الـ8 برصيد نقطي 29 نقطها، حصل عليها من خلال خوضه 20 لقاء.

الفيصلي - النصر

تشكِّل النقاط الثلاث بالنسبة لفريق النصر فارقًا كبيرًا للزحف نحو الصدارة؛ فالفريق يحتل حاليًا وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة فقط، حصدها من 20 لقاء.

وبات الفيصلي يقدم مستويات متصاعدة بعد الانسجام الكبير بين لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة؛ فالفريق يقبع في الترتيب السادس برصيد نقطي 31 نقطة، حصدها من 20 لقاء، والحصول على النقاط الثلاث يعطي الفريق دافعًا كبيرًا للحصول على مراكز متقدمة.

الهلال - الاتفاق

يخوض الهلال اللقاء على أرضه وبين جماهيره. ويسعى لاعبو الهلال لكسب نقاط هذا اللقاء أمام جماهيرهم للابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيهم؛ إذ تمكن الهلال من بلوغ الصدارة بعد تحقيقه 47 نقطة.

الاتفاق هو الآخر يسعى لانتزاع نقاط المباراة الثلاث من أمام المتصدر. ورغم صعوبة اللقاء إلا أن آمال جمهور الاتفاق في كسب اللقاء كبيرة.

فريق الاتفاق يحتل الترتيب الـ10 برصيد نقطي 26 نقطها، حصل عليها من خلال 20 مباراة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,928
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,026
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,173

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة