النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكبار والصغار يشاركون في أجواء العيد بمحافظة وادي الفرع

"آل مشيط" رعى انطلاق الفعاليات بحضور المشايخ والأعيان

شهدت محافظة وادي الفرع مساء ثاني أيام العيد، فعاليات متنوعة برعاية محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط بإشراف بلدية وادي الفرع، وبحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة قال فيها: من أرض الولاء من أرض الانتماء محافظة وادي الفرع أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف: احتفالية المعايدة السنوية لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القيادة وهذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبة وتتصافح أيدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجّه شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع على جهوده في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج، واللجنة المنظمة وكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع.

وأطلق أبناء المحافظة وسمًا تحت عنوان #وادي_الفرع_تحتفل، وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها العديد من كبار السن والأطفال، فضلاً عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ الزمن القديم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكبار والصغار يشاركون في أجواء العيد بمحافظة وادي الفرع
سبق

شهدت محافظة وادي الفرع مساء ثاني أيام العيد، فعاليات متنوعة برعاية محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط بإشراف بلدية وادي الفرع، وبحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة قال فيها: من أرض الولاء من أرض الانتماء محافظة وادي الفرع أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف: احتفالية المعايدة السنوية لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القيادة وهذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبة وتتصافح أيدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجّه شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع على جهوده في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج، واللجنة المنظمة وكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع.

وأطلق أبناء المحافظة وسمًا تحت عنوان #وادي_الفرع_تحتفل، وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها العديد من كبار السن والأطفال، فضلاً عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ الزمن القديم.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:11 PM

الكبار والصغار يشاركون في أجواء العيد بمحافظة وادي الفرع

"آل مشيط" رعى انطلاق الفعاليات بحضور المشايخ والأعيان

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
1,364

شهدت محافظة وادي الفرع مساء ثاني أيام العيد، فعاليات متنوعة برعاية محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط بإشراف بلدية وادي الفرع، وبحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة قال فيها: من أرض الولاء من أرض الانتماء محافظة وادي الفرع أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف: احتفالية المعايدة السنوية لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القيادة وهذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبة وتتصافح أيدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجّه شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع على جهوده في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج، واللجنة المنظمة وكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع.

وأطلق أبناء المحافظة وسمًا تحت عنوان #وادي_الفرع_تحتفل، وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها العديد من كبار السن والأطفال، فضلاً عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ الزمن القديم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,371
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,197
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,322
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,004

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة