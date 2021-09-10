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"إنقاذ متسوقة من غصة" يقود الممرضة "الحربي" للتكريم.. اعرف القصة

كانت البداية باحتفال في مطعم بأحد المولات لتوديع "فلبينية" انتهى عقدها

كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، الممرضة بمستشفى شراف، مُنى ضاحي سالم الحربي؛ نظير عملها البطولي في إنقاذ حياة متسوقة في مجمع تجاري بحائل، كانت قد تعرضت لعسر في البلع "غصة"، وعملت لها الإسعافات الأولية التي كانت -بفضل الله- نجاة تلك المتسوقة.

وقالت "مُنى الحربي" في حديثها لـ"سبق": "بينما أحتفل وبعض زميلاتي في مطعم بأحد المولات لتوديع إحدى زميلاتنا -فلبينية- كان قد انتهى عقدها، لاحظت فتاة بطاولة مجاورة تقف وتجلس بسرعة وممسكة برقبتها، فاتجهت لها بسرعة، إذ توقعت تعرضها لـ"غصة"، عندها قمت وأمسكت بها وطمأنتها هي وزميلاتها أنني ممرضة، وأمسكت بها، فلاحظت أنها لا تقدر على التنفس، فبدأت معها تطبيق "Heimlich maneuver" وهي طريقة الإسعافات الأولية السريعة لمن تعرض للغصة".

وتابعت: "باشرت زميلاتي الممرضات معي الحادثة، وبحمد الله خرجت قطعة الأكل، واتصلت بالإسعاف لتقديم الإسعافات لها، والذي صادف وجودهم في نفس المول لتقديم إسعافات أولية لطفل، فخلال لحظات وصل المسعفون الذين قدّموا للفتاة الإسعافات الأولية اللازمة، حتى اطمأنوا على صحتها، وخلال عشر دقائق ولله الحمد انتهت الحالة، وجاءت الفتاة تشكرني، وأكدت لها أن ذلك من واجبي، وعدنا لاستكمال احتفالنا بزميلتنا".

وعن تكريم تجمّع صحي حائل لها، أشارت إلى أن خبر إنقاذها للفتاة تم تداوله في وسط التجمع الصحي بحائل، حتى وصل للرئيس التنفيذي، الذي كرمها أمس، مقدمةً له الشكر والتقدير على تشجيعه لها.

وأكدت أن ما قامت به عمل إنساني واجب على كل فرد، قبل أن يكون أوجب على كل ممارس صحي يصادف حالات تحتاج للتدخل الإسعافي الطارئ.

وشددت "الحربي" على أهمية وجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، وتدريب منسوبي المحل عليها، ليتم إسعاف الحالات الطارئة حتى وصول الإسعاف لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنقاذ متسوقة من غصة" يقود الممرضة "الحربي" للتكريم.. اعرف القصة
سبق

كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، الممرضة بمستشفى شراف، مُنى ضاحي سالم الحربي؛ نظير عملها البطولي في إنقاذ حياة متسوقة في مجمع تجاري بحائل، كانت قد تعرضت لعسر في البلع "غصة"، وعملت لها الإسعافات الأولية التي كانت -بفضل الله- نجاة تلك المتسوقة.

وقالت "مُنى الحربي" في حديثها لـ"سبق": "بينما أحتفل وبعض زميلاتي في مطعم بأحد المولات لتوديع إحدى زميلاتنا -فلبينية- كان قد انتهى عقدها، لاحظت فتاة بطاولة مجاورة تقف وتجلس بسرعة وممسكة برقبتها، فاتجهت لها بسرعة، إذ توقعت تعرضها لـ"غصة"، عندها قمت وأمسكت بها وطمأنتها هي وزميلاتها أنني ممرضة، وأمسكت بها، فلاحظت أنها لا تقدر على التنفس، فبدأت معها تطبيق "Heimlich maneuver" وهي طريقة الإسعافات الأولية السريعة لمن تعرض للغصة".

وتابعت: "باشرت زميلاتي الممرضات معي الحادثة، وبحمد الله خرجت قطعة الأكل، واتصلت بالإسعاف لتقديم الإسعافات لها، والذي صادف وجودهم في نفس المول لتقديم إسعافات أولية لطفل، فخلال لحظات وصل المسعفون الذين قدّموا للفتاة الإسعافات الأولية اللازمة، حتى اطمأنوا على صحتها، وخلال عشر دقائق ولله الحمد انتهت الحالة، وجاءت الفتاة تشكرني، وأكدت لها أن ذلك من واجبي، وعدنا لاستكمال احتفالنا بزميلتنا".

وعن تكريم تجمّع صحي حائل لها، أشارت إلى أن خبر إنقاذها للفتاة تم تداوله في وسط التجمع الصحي بحائل، حتى وصل للرئيس التنفيذي، الذي كرمها أمس، مقدمةً له الشكر والتقدير على تشجيعه لها.

وأكدت أن ما قامت به عمل إنساني واجب على كل فرد، قبل أن يكون أوجب على كل ممارس صحي يصادف حالات تحتاج للتدخل الإسعافي الطارئ.

وشددت "الحربي" على أهمية وجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، وتدريب منسوبي المحل عليها، ليتم إسعاف الحالات الطارئة حتى وصول الإسعاف لها.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
03:58 PM

"إنقاذ متسوقة من غصة" يقود الممرضة "الحربي" للتكريم.. اعرف القصة

كانت البداية باحتفال في مطعم بأحد المولات لتوديع "فلبينية" انتهى عقدها

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خالد السليمي - حائل
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كرّم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي، الممرضة بمستشفى شراف، مُنى ضاحي سالم الحربي؛ نظير عملها البطولي في إنقاذ حياة متسوقة في مجمع تجاري بحائل، كانت قد تعرضت لعسر في البلع "غصة"، وعملت لها الإسعافات الأولية التي كانت -بفضل الله- نجاة تلك المتسوقة.

وقالت "مُنى الحربي" في حديثها لـ"سبق": "بينما أحتفل وبعض زميلاتي في مطعم بأحد المولات لتوديع إحدى زميلاتنا -فلبينية- كان قد انتهى عقدها، لاحظت فتاة بطاولة مجاورة تقف وتجلس بسرعة وممسكة برقبتها، فاتجهت لها بسرعة، إذ توقعت تعرضها لـ"غصة"، عندها قمت وأمسكت بها وطمأنتها هي وزميلاتها أنني ممرضة، وأمسكت بها، فلاحظت أنها لا تقدر على التنفس، فبدأت معها تطبيق "Heimlich maneuver" وهي طريقة الإسعافات الأولية السريعة لمن تعرض للغصة".

وتابعت: "باشرت زميلاتي الممرضات معي الحادثة، وبحمد الله خرجت قطعة الأكل، واتصلت بالإسعاف لتقديم الإسعافات لها، والذي صادف وجودهم في نفس المول لتقديم إسعافات أولية لطفل، فخلال لحظات وصل المسعفون الذين قدّموا للفتاة الإسعافات الأولية اللازمة، حتى اطمأنوا على صحتها، وخلال عشر دقائق ولله الحمد انتهت الحالة، وجاءت الفتاة تشكرني، وأكدت لها أن ذلك من واجبي، وعدنا لاستكمال احتفالنا بزميلتنا".

وعن تكريم تجمّع صحي حائل لها، أشارت إلى أن خبر إنقاذها للفتاة تم تداوله في وسط التجمع الصحي بحائل، حتى وصل للرئيس التنفيذي، الذي كرمها أمس، مقدمةً له الشكر والتقدير على تشجيعه لها.

وأكدت أن ما قامت به عمل إنساني واجب على كل فرد، قبل أن يكون أوجب على كل ممارس صحي يصادف حالات تحتاج للتدخل الإسعافي الطارئ.

وشددت "الحربي" على أهمية وجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، وتدريب منسوبي المحل عليها، ليتم إسعاف الحالات الطارئة حتى وصول الإسعاف لها.

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