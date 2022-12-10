الزكاة والدخل: لاصحة لفرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً
أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.
الزكاة والدخل: لاصحة لفرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-12-10
أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
02:08 PM
الزكاة والدخل: لاصحة لفرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً
أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.