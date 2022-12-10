الزكاة والدخل: لاصحة لفرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً

أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه ‏لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.

وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.