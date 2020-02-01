60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي في جامعة أم القرى

بعنوان "تنمية القيادات والسكرتارية وإدارة المكاتب للأفراد"

أكمل 60 ضابطاً وفرداً من رجال دوريات الأمن بالمملكة برنامجهم التدريبي، الذي نفّذه معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى، خلال الأسبوع المنصرم، بعنوان "تنمية القيادات والسكرتارية وإدارة المكاتب للأفراد" بواقع 50 ساعة تدريبية.

وقال وكيل جامعة أم القرى أ. د. فريد الغامدي؛ في كلمته التي القاها نيابة عن مدير الجامعة، خلال الحفل الختامي الذي أقيم أمس بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابدية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. عبدالوهاب الرسيني؛ ومدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة العقيد محمد السهيمي: التعليم والتدريب على رأس العمل من أهم المميزات للمنظمات الطموحة، والشراكة مع دوريات الأمن تؤكّد هذا الجانب وتحقّقه وتعمل على استمراره.

وأضاف "الغامدي": الجامعة ميدان فسيح يجتمع فيه التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والاهتمام بالتطوير وتقديم الدراسات وإجراء الأبحاث وعقد المؤتمرات والندوات إسهاماً منها في تحقيق رسالتها السامية وأهدافها.

وشدّد "السهيمي"؛ على حرصه على تطوير أداء رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد تعزيزاً لمستوى أدائهم، متمنياً أن ينعكس أثر هذه البرامج وبشكل إيجابي على الخدمات التي تقدمها دوريات الأمن.

وفي ختام الحفل، تمّ تكريم الضباط والافراد المشاركين وتسليم الدروع والهدايا للمشاركين من أعضاء هيئة التدريس والمساهمين في إنجاح البرنامج.

يُشار إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على تسع حقائب تدريبية متمثلةً في جوانب "التغيير وصناعة إستراتيجيات المستقبل، والقيادة الملهمة، والتفكير الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وكذلك في أخلاقيات العمل، ومبادئ السكرتارية وأدوارها، وإدارة الاجتماعات، والمكاتبات الإدارية، إضافة إلى مبادئ التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين.