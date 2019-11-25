المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة ينطلق بالرياض مطلع ديسمبر

بحضور نخبة من كبار الخبراء المختصين والمنتجين العالميين

تستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 3-7 ديسمبر 2019 المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في دورته السادسة التي تنطلق في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسط أجواء، يجتمع فيها مجتمع القهوة والشوكولاتة وبحضور نخبة من كبار الخبراء المختصين والمنتجين العالميين للشوكولاتة والقهوة، بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية تستعرض أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الخاصة بإعداد المنتجات ذات العلاقة. كما يطرح المشاركون بحضور رواد الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي المُتسق مع رؤية المملكة 2030 لتنمية الموارد غير البترولية.

كما يتيح المعرض الذي يعد- الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط - والمختص في القهوة والشوكولاتة الفرصة لرواد الأعمال بلقاء رؤساء كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من خلال جدول اجتماعات مُصاحب كما يوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات بين التجار والشركات المشاركة بالفعاليات.

وفي نسخته الجديدة هذا العام يُضم المعرض المعتمد من جمعية SCA العالمية المختصة في القهوة، عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تشمل دورات تدريبية وورش عمل مختصة، منها دورة أساسيات القهوة يقدمها مدربون معتمدون من جمعية القهوة المختصة بشهادات معتمدة.

وتشمل فعاليات المعرض الممتدة على مدار خمسة أيام بطولة السعودية للباريستا والتي تأتي منفردة بوجودها بالسعودية وفق معايير وشروط عالمية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المختصة بالقهوة والشوكولاتة وفنون النحت على الشوكولاتة وطرق التحضير والصناعة.

ويستعرض المعرض استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، وعرض أحدث المنتجات والخدمات ذات الصلة أمام الموردين والجمهور، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، وإتاحة الفرصة لتنمية وتطوير الأعمال، مع فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، والترويج للعلامات التجارية لدى العملاء والجمهور وعليه ندعو المجتمع لتشريفنا وقضاء وقت ممتع وصقل مهارة مميزة.