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"الصحة المصرية": تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأعلى في معدل الإصابات اليومي

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.


فيروس كورونا الجديد

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"الصحة المصرية": تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.


20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:17 PM

"الصحة المصرية": تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأعلى في معدل الإصابات اليومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.


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