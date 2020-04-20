"الصحة المصرية": تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 11 وفاة و189 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا. ويُعد هذا الرقم هو أعلى رقم تسجله مصر في معدل الإصابات اليومي.