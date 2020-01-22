لتأمين اتفاق سلام.. الجزائر تستضيف مؤتمرًا للدول المجاورة لليبيا غدًا

7 دول تبحث النزاع بعد أيام من لقاء برلين

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) أن الجزائر ستستضيف غدًا مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين، التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلومتر مع ليبيا، تعمل من أجل تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.