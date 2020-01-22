النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتأمين اتفاق سلام.. الجزائر تستضيف مؤتمرًا للدول المجاورة لليبيا غدًا

7  دول تبحث النزاع بعد أيام من لقاء برلين

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) أن الجزائر ستستضيف غدًا مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين، التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلومتر مع ليبيا، تعمل من أجل تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.

وزارة الخارجية الجزائرية ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لتأمين اتفاق سلام.. الجزائر تستضيف مؤتمرًا للدول المجاورة لليبيا غدًا
سبق

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) أن الجزائر ستستضيف غدًا مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين، التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلومتر مع ليبيا، تعمل من أجل تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:45 PM

لتأمين اتفاق سلام.. الجزائر تستضيف مؤتمرًا للدول المجاورة لليبيا غدًا

7  دول تبحث النزاع بعد أيام من لقاء برلين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
130

أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الأربعاء) أن الجزائر ستستضيف غدًا مؤتمرًا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين، التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلومتر مع ليبيا، تعمل من أجل تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,209
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,128
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,562
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,214

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة