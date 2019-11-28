النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة المقيمين تُوقف منشأتي تقييم عن مزاولة المهنة

فرضت غرامات مالية على مقيمين بسبب مخالفات

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين- عدة مخالفات الأسبوع الماضي، تَنَوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة 90 يومًا؛ وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.
وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميعَ المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية.
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شُكّلت بقرار وزير التجارة والاستثمار، قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يومًا، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.
وأوضحت الهيئة أن المادة "15" من نظام المقيمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة "33" مخالفات هذا النظام، والتي منها: مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفي أحكام النظام؛ حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مائتيْ ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.
جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلّمت، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصًا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام "قيم" qaym.sa، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكّنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.

الهيئة السعودية للمقيمين لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة المقيمين تُوقف منشأتي تقييم عن مزاولة المهنة
سبق

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين- عدة مخالفات الأسبوع الماضي، تَنَوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة 90 يومًا؛ وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.
وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميعَ المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية.
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شُكّلت بقرار وزير التجارة والاستثمار، قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يومًا، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.
وأوضحت الهيئة أن المادة "15" من نظام المقيمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة "33" مخالفات هذا النظام، والتي منها: مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفي أحكام النظام؛ حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مائتيْ ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.
جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلّمت، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصًا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام "قيم" qaym.sa، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكّنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:25 PM

هيئة المقيمين تُوقف منشأتي تقييم عن مزاولة المهنة

فرضت غرامات مالية على مقيمين بسبب مخالفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,459

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين- عدة مخالفات الأسبوع الماضي، تَنَوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة 90 يومًا؛ وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.
وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميعَ المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية.
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شُكّلت بقرار وزير التجارة والاستثمار، قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يومًا، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.
وأوضحت الهيئة أن المادة "15" من نظام المقيمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة "33" مخالفات هذا النظام، والتي منها: مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفي أحكام النظام؛ حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مائتيْ ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.
جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلّمت، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصًا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام "قيم" qaym.sa، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكّنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,214
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,700
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,074
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,429

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة