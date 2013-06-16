النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محمد بن سلمان: طرح اكتتاب شركة أرامكو سيكون بهذا التاريخ

قال: ملتزمون بالطرح الأولي العام وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن طرح اكتتاب شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية سيكون بين عام 2020 وبداية عام 2021 م.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.. وأتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه.

وأضاف ولي العهد: تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة، منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

وأشار ولي العهد، إلى الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، بأنه تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها: إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسمياً للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة.. وهذا كله يعزّز مبدأ الشفافية؛ أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وبيّن ولي العهد، أن «أرامكو السعودية» حقّقت إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف إلى الاستعداد للطرح الأولي العام.. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج: تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم، كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمّت أخيراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محمد بن سلمان: طرح اكتتاب شركة أرامكو سيكون بهذا التاريخ
سبق

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن طرح اكتتاب شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية سيكون بين عام 2020 وبداية عام 2021 م.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.. وأتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه.

وأضاف ولي العهد: تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة، منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

وأشار ولي العهد، إلى الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، بأنه تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها: إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسمياً للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة.. وهذا كله يعزّز مبدأ الشفافية؛ أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وبيّن ولي العهد، أن «أرامكو السعودية» حقّقت إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف إلى الاستعداد للطرح الأولي العام.. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج: تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم، كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمّت أخيراً.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:45 AM

محمد بن سلمان: طرح اكتتاب شركة أرامكو سيكون بهذا التاريخ

قال: ملتزمون بالطرح الأولي العام وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب

A A A
حامد العلي - الدمام
1
3,765

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن طرح اكتتاب شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية سيكون بين عام 2020 وبداية عام 2021 م.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.. وأتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه.

وأضاف ولي العهد: تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة، منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

وأشار ولي العهد، إلى الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، بأنه تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها: إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسمياً للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة.. وهذا كله يعزّز مبدأ الشفافية؛ أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وبيّن ولي العهد، أن «أرامكو السعودية» حقّقت إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف إلى الاستعداد للطرح الأولي العام.. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج: تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم، كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمّت أخيراً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,802
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,577
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,478
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,443

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة