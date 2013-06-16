محمد بن سلمان: طرح اكتتاب شركة أرامكو سيكون بهذا التاريخ

قال: ملتزمون بالطرح الأولي العام وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب

أكّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن طرح اكتتاب شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية سيكون بين عام 2020 وبداية عام 2021 م.

وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»: نحن ملتزمون بالطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.. وأتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021، بإذن الله، وتحديد مكان الطرح سابق لأوانه.

وأضاف ولي العهد: تم إنجاز كثير من العمل بنجاح في هذا الصدد، والإطار الزمني للطرح سيعتمد على عوامل عدة، منها: مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح نظراً لضخامة الطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، وكذلك عملية استحواذ «أرامكو» على حصة صندوق الاستثمارات في «سابك»، وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي، وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في «أرامكو السعودية» وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة.

وأشار ولي العهد، إلى الاستعدادات للطرح الأولي العام لـ «أرامكو السعودية»، بأنه تم اتخاذ إجراءات مهمة عدة، من بينها: إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، إضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطيات المملكة البترولية وإعلانها رسمياً للمرة الأولى، وكذلك قوائمها المالية المدققة.. وهذا كله يعزّز مبدأ الشفافية؛ أحد المبادئ الأساسية في «رؤية المملكة 2030» من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وبيّن ولي العهد، أن «أرامكو السعودية» حقّقت إنجازات عدة ضمن برنامجها الداخلي الهادف إلى الاستعداد للطرح الأولي العام.. ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج: تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، ومواءمة قوائمها وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. وقد نال ذلك رضا المستثمرين حول العالم، كما رأينا من خلال عملية طرح السندات غير المسبوقة التي تمّت أخيراً.