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عبر التحويل السريع .. "تعليم الجوف" تُودع مكافآت الطلاب عن شوال

لـ 4653 مستفيداً من برنامج الإعانات من مدارس التحفيظ وأبناء المعلمين

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية، عبر نظام التحويل السريع، لنحو ٤٦٥٣ طالباً وطالبة مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر؛ قائلاً: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، لشهر شوال لعام 1440 هـ.

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عبر التحويل السريع .. "تعليم الجوف" تُودع مكافآت الطلاب عن شوال
سبق

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية، عبر نظام التحويل السريع، لنحو ٤٦٥٣ طالباً وطالبة مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر؛ قائلاً: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، لشهر شوال لعام 1440 هـ.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:19 AM

عبر التحويل السريع .. "تعليم الجوف" تُودع مكافآت الطلاب عن شوال

لـ 4653 مستفيداً من برنامج الإعانات من مدارس التحفيظ وأبناء المعلمين

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مهنا التميمي - الجوف
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819

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية، عبر نظام التحويل السريع، لنحو ٤٦٥٣ طالباً وطالبة مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر؛ قائلاً: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، لشهر شوال لعام 1440 هـ.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,952
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,043
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,897

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