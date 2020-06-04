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بعد توقفها منذ مارس.. الإمارات تعلن إعادة فتح مطاراتها أمام حركة الترانزيت

ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قراراً بشأن حجم أسطولها بعد كورونا

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح المطارات في البلاد أمام حركة الترانزيت الجوية، بعد التوقف عن العمل منذ شهر مارس الماضي.

وجاء هذا الإعلان من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت وتستعرض مستجدات الحالات المرتبطة بكوفيد19 في الدولة".

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أعلن رئيس طيران الإمارات أن الشركة ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قراراً بشأن حجم أسطولها، بمجرد أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الطلب على السفر سيبدأ بالتعافي العام المقبل.

وكشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، استناداً إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة كورونا.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة "ديب لونج" التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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بعد توقفها منذ مارس.. الإمارات تعلن إعادة فتح مطاراتها أمام حركة الترانزيت
سبق

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح المطارات في البلاد أمام حركة الترانزيت الجوية، بعد التوقف عن العمل منذ شهر مارس الماضي.

وجاء هذا الإعلان من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت وتستعرض مستجدات الحالات المرتبطة بكوفيد19 في الدولة".

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أعلن رئيس طيران الإمارات أن الشركة ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قراراً بشأن حجم أسطولها، بمجرد أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الطلب على السفر سيبدأ بالتعافي العام المقبل.

وكشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، استناداً إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة كورونا.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة "ديب لونج" التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
11:58 AM

بعد توقفها منذ مارس.. الإمارات تعلن إعادة فتح مطاراتها أمام حركة الترانزيت

ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قراراً بشأن حجم أسطولها بعد كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح المطارات في البلاد أمام حركة الترانزيت الجوية، بعد التوقف عن العمل منذ شهر مارس الماضي.

وجاء هذا الإعلان من خلال تغريدة على الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات تعلن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت وتستعرض مستجدات الحالات المرتبطة بكوفيد19 في الدولة".

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أعلن رئيس طيران الإمارات أن الشركة ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قراراً بشأن حجم أسطولها، بمجرد أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الطلب على السفر سيبدأ بالتعافي العام المقبل.

وكشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، استناداً إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة كورونا.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ10 عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة "ديب لونج" التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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