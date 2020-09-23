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أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة

قال إن بلادنا جابهت التحديات وتأثيرات الجائحة فكانت من الدول الرائدة في الاحتواء

رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الغالية مرحلة تنموية متفردة وخطوات جادة لمرحلة ما بعد النفط، ليكون الإنسان أهم عناصر رؤية المملكة 2030.

وتفصيلاً، استذكر "آل هميل" الملحمة البطولية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - لتوحيد شتات هذه البلاد ومن ثم تأسيس دولة راسخة هي الآن قائدة العالمين العربي والإسلامي، وجاءت مسيرة النضال المظفر لترسم أول وحدة عربية ناجحة في العصر الحديث، وبحمد الله تبدل الشتات بالوحدة، والخوف والفوضى بالأمن والنظام والازدهار.

وأضاف: لقد مضت مسيرة التنمية والتطوير في خطى حثيثة من قبل الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في سعي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الوفي بما يحقق الرفعة والرخاء والازدهار.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عدداً من مبادرات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - نحو النهوض بالخدمات وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي ويوفر تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق.

وقال : إن بلادنا العزيزة جابهت التحديات والصعوبات وتأثيرات الجائحة التي ضربت أنحاء المعمورة مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية فكانت من الدول الرائدة في مجال الاحتواء بشكل مدروس.

ورفع أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة
سبق

رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الغالية مرحلة تنموية متفردة وخطوات جادة لمرحلة ما بعد النفط، ليكون الإنسان أهم عناصر رؤية المملكة 2030.

وتفصيلاً، استذكر "آل هميل" الملحمة البطولية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - لتوحيد شتات هذه البلاد ومن ثم تأسيس دولة راسخة هي الآن قائدة العالمين العربي والإسلامي، وجاءت مسيرة النضال المظفر لترسم أول وحدة عربية ناجحة في العصر الحديث، وبحمد الله تبدل الشتات بالوحدة، والخوف والفوضى بالأمن والنظام والازدهار.

وأضاف: لقد مضت مسيرة التنمية والتطوير في خطى حثيثة من قبل الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في سعي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الوفي بما يحقق الرفعة والرخاء والازدهار.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عدداً من مبادرات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - نحو النهوض بالخدمات وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي ويوفر تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق.

وقال : إن بلادنا العزيزة جابهت التحديات والصعوبات وتأثيرات الجائحة التي ضربت أنحاء المعمورة مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية فكانت من الدول الرائدة في مجال الاحتواء بشكل مدروس.

ورفع أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:36 PM

أمين الطائف: البلديات واكبت يوم الوطن بمبادرات للتنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة

قال إن بلادنا جابهت التحديات وتأثيرات الجائحة فكانت من الدول الرائدة في الاحتواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الغالية مرحلة تنموية متفردة وخطوات جادة لمرحلة ما بعد النفط، ليكون الإنسان أهم عناصر رؤية المملكة 2030.

وتفصيلاً، استذكر "آل هميل" الملحمة البطولية لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - لتوحيد شتات هذه البلاد ومن ثم تأسيس دولة راسخة هي الآن قائدة العالمين العربي والإسلامي، وجاءت مسيرة النضال المظفر لترسم أول وحدة عربية ناجحة في العصر الحديث، وبحمد الله تبدل الشتات بالوحدة، والخوف والفوضى بالأمن والنظام والازدهار.

وأضاف: لقد مضت مسيرة التنمية والتطوير في خطى حثيثة من قبل الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في سعي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الوفي بما يحقق الرفعة والرخاء والازدهار.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عدداً من مبادرات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - نحو النهوض بالخدمات وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي ويوفر تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق.

وقال : إن بلادنا العزيزة جابهت التحديات والصعوبات وتأثيرات الجائحة التي ضربت أنحاء المعمورة مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية فكانت من الدول الرائدة في مجال الاحتواء بشكل مدروس.

ورفع أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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