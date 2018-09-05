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"سياحة مكة" تدعو المهتمين للمشاركة في "ألوان السعودية 2018"

المسابقة تشمل الأفلام بالمجالات الروائية القصصية والثقافية والتراثية

وجهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة الدعوة إلى عموم المهتمين من أبناء المنطقة, للمشاركة في الأفلام السياحية والتصوير الضوئي في "مسابقة ألوان السعودية 2018" في نسختها السابعة.

وتعد المسابقة من أهم وأضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي ومن المقرر تنظيمها في العاصمة الرياض في الفترة القادمة, ويمكن المشاركة فيها من خلال موقع ألوان السعودية www.colors.sa.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني: المسابقة تعد فرصة سانحة لاكتشاف السعودية التي حباها الله بمقومات طبيعية وتراث زاخر.

وأضاف: المبدعون في صناعة الأفلام السياحية والتراثية وهواة ومحترفي التصوير يتعين عليهم إبراز مكتنزات هذا البلد العظيم واستلهام الرؤى العصرية في هذه الصناعة لتتمازج مع رؤية السعودية 2030 بغية معرفة حجم التقدم في الصناعة السياحية ومقوماتها وما وصلت إليه السعودية من منجزات على المحافل الدولية كافة.

وأردف: روزنامة المسابقات في ألوان السعودية 2018 تعتبر واحدة من أهم الملتقيات الدولية التي تبرز مواهب السعوديين في مناطق السعودية كافة, وتعد حاضنة حقيقية لاكتشاف المواهب وإبرازها بالمظهر اللائق في عدة مسابقات.

وتابع: تشمل هذه المسابقات "مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور، وكذلك فئات المسابقة للأفلام السياحية التي تتضمن فئة الأفلام الروائية القصصية، والأفلام الثقافية والتراثية، وأفلام الطبيعة، وأفلام السعودية اليوم، وأفلام قطاع الأعمال بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سياحة مكة" تدعو المهتمين للمشاركة في "ألوان السعودية 2018"
سبق

وجهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة الدعوة إلى عموم المهتمين من أبناء المنطقة, للمشاركة في الأفلام السياحية والتصوير الضوئي في "مسابقة ألوان السعودية 2018" في نسختها السابعة.

وتعد المسابقة من أهم وأضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي ومن المقرر تنظيمها في العاصمة الرياض في الفترة القادمة, ويمكن المشاركة فيها من خلال موقع ألوان السعودية www.colors.sa.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني: المسابقة تعد فرصة سانحة لاكتشاف السعودية التي حباها الله بمقومات طبيعية وتراث زاخر.

وأضاف: المبدعون في صناعة الأفلام السياحية والتراثية وهواة ومحترفي التصوير يتعين عليهم إبراز مكتنزات هذا البلد العظيم واستلهام الرؤى العصرية في هذه الصناعة لتتمازج مع رؤية السعودية 2030 بغية معرفة حجم التقدم في الصناعة السياحية ومقوماتها وما وصلت إليه السعودية من منجزات على المحافل الدولية كافة.

وأردف: روزنامة المسابقات في ألوان السعودية 2018 تعتبر واحدة من أهم الملتقيات الدولية التي تبرز مواهب السعوديين في مناطق السعودية كافة, وتعد حاضنة حقيقية لاكتشاف المواهب وإبرازها بالمظهر اللائق في عدة مسابقات.

وتابع: تشمل هذه المسابقات "مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور، وكذلك فئات المسابقة للأفلام السياحية التي تتضمن فئة الأفلام الروائية القصصية، والأفلام الثقافية والتراثية، وأفلام الطبيعة، وأفلام السعودية اليوم، وأفلام قطاع الأعمال بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور".

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:14 PM

"سياحة مكة" تدعو المهتمين للمشاركة في "ألوان السعودية 2018"

المسابقة تشمل الأفلام بالمجالات الروائية القصصية والثقافية والتراثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وجهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة المكرمة الدعوة إلى عموم المهتمين من أبناء المنطقة, للمشاركة في الأفلام السياحية والتصوير الضوئي في "مسابقة ألوان السعودية 2018" في نسختها السابعة.

وتعد المسابقة من أهم وأضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي ومن المقرر تنظيمها في العاصمة الرياض في الفترة القادمة, ويمكن المشاركة فيها من خلال موقع ألوان السعودية www.colors.sa.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني: المسابقة تعد فرصة سانحة لاكتشاف السعودية التي حباها الله بمقومات طبيعية وتراث زاخر.

وأضاف: المبدعون في صناعة الأفلام السياحية والتراثية وهواة ومحترفي التصوير يتعين عليهم إبراز مكتنزات هذا البلد العظيم واستلهام الرؤى العصرية في هذه الصناعة لتتمازج مع رؤية السعودية 2030 بغية معرفة حجم التقدم في الصناعة السياحية ومقوماتها وما وصلت إليه السعودية من منجزات على المحافل الدولية كافة.

وأردف: روزنامة المسابقات في ألوان السعودية 2018 تعتبر واحدة من أهم الملتقيات الدولية التي تبرز مواهب السعوديين في مناطق السعودية كافة, وتعد حاضنة حقيقية لاكتشاف المواهب وإبرازها بالمظهر اللائق في عدة مسابقات.

وتابع: تشمل هذه المسابقات "مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور، وكذلك فئات المسابقة للأفلام السياحية التي تتضمن فئة الأفلام الروائية القصصية، والأفلام الثقافية والتراثية، وأفلام الطبيعة، وأفلام السعودية اليوم، وأفلام قطاع الأعمال بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور".

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