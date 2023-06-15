النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو"

شددت على أن تدخل أنقرة يسبب مشكلات كبيرة

أفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لمناقشة دور تركيا العدواني وغير المقبول على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

واتهم المسؤول في حديث لـ"رويترز"، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وشدد على أن التدخلات التركية تسبب مشكلات كبيرة والوضع يتعثر في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنه على طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو"
سبق

أفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لمناقشة دور تركيا العدواني وغير المقبول على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

واتهم المسؤول في حديث لـ"رويترز"، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وشدد على أن التدخلات التركية تسبب مشكلات كبيرة والوضع يتعثر في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنه على طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:23 PM

فرنسا ستثير دور تركيا العدواني في ليبيا خلال اجتماع حلف "الناتو"

شددت على أن تدخل أنقرة يسبب مشكلات كبيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
144

أفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، بأن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ لمناقشة دور تركيا العدواني وغير المقبول على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

واتهم المسؤول في حديث لـ"رويترز"، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وشدد على أن التدخلات التركية تسبب مشكلات كبيرة والوضع يتعثر في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنه على طرابلس الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,246

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة