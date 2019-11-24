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الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.

نهائي دوري أبطال آسيا الهلال وأوراوا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا
سبق

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:01 PM

الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,024

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.

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