انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.
الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا
انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.
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الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24
انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:01 PM
الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا
انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.
وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.
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