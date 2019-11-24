انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما. وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.

الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.

وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 02:01 PM

الشوط الأول في إياب نهائي أبطال آسيا سلبيًّا





A A A





6 مشاركة

انتهى الشوط الأول من مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين فريق الهلال ونظيره أوراوا الياباني سلبيًّا؛ وذلك في المباراة التي تُقام على ملعب سايتاما.

وكانت مباراة الذهاب في الرياض قد انتهت بهدف للهلال دون رد.