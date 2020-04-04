النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة

1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.

2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.

3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.

4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.

5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.

6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.

7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.

8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.

9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.

10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة
سبق

1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.

2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.

3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.

4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.

5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.

6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.

7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.

8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.

9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.

10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:39 PM

الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
7,828

1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.

2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.

3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.

4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.

5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.

6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.

7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.

8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.

9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.

10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,829
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,892

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة