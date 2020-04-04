الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة

الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة
1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.
2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.
3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.
4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.
5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.
6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.
7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.
8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.
9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.
10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.
فيروس كورونا الجديد
الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة
ياسر نجدي
سبق
2020-04-04
1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.
2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.
3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.
4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.
5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.
6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.
7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.
8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.
9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.
10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
11:39 PM
الأسبوع في 10 صور: ساحات شهيرة خالية.. وقفص حديدي لمخالفي منع التجوُّل في هذه الدولة
1- مسؤول حكومي في العاصمة الكينية نيروبي يستخدم سوطًا لمحاولة تفريق المواطنين الذين تجمعوا للحصول على الحصص الغذائية.
2- وسم "ابقَ في المنزل" يضيء جبل ماتر هورن الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا لرفع مستوى الوعي.
3- العمال في مقبرة فيلا فورموزا في ساو باولو بالبرازيل يجهزون المقابر لاستقبال ضحايا كورونا.
4- خلو شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل من الزوار بعد أن هجره السائحون خشية كورونا.
5- أحد شوارع التسوُّق في منطقة إيمنونو بإسطنبول وقد خلا من السائحين على غير العادة.
6- السجن في قفص حديدي في الشوارع العامة عقوبة متحدي حظر التجول في العاصمة النيبالية كاتماندو.
7- مهرِّج يرتدي قناع الوجه الواقي بينما يسلي الأطفال الذين بقوا في منازلهم خشية الإصابة بكورونا في غزة بفلسطين.
8- عمال هنود يتكدسون في شاحنة أثناء عودتهم إلى قراهم بعد قرار الإغلاق.
9- شرطي يرتدي خوذة على شكل فيروس كورونا للتوعية بالجائحة في حيدر أباد بالهند.
10- قرد طليق يعبر الطريق بالقرب من قصر الرئاسة الهندي في نيودلهي.