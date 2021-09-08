الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"

لتكريم خرّيجي البرنامج وعقد لقاء لهم مع المنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم

نظّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخُبر، ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، ومع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة؛ أكّد اللواء سليمان الداود؛ أنّ الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.