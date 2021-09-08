النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"

لتكريم خرّيجي البرنامج وعقد لقاء لهم مع المنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم

نظّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخُبر، ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، ومع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة؛ أكّد اللواء سليمان الداود؛ أنّ الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"
سبق

نظّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخُبر، ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، ومع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة؛ أكّد اللواء سليمان الداود؛ أنّ الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:18 PM

الخدمات الطبية بالداخلية تنظّم ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"

لتكريم خرّيجي البرنامج وعقد لقاء لهم مع المنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
342

نظّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة ببرنامج المدن الطبية في المدينة الطبية لقوى الأمن بمحافظة الخُبر، ملتقى "الابتعاث ببرنامج المدن الطبية"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود.

ويهدف الملتقى لتكريم الخريجين من برنامج الابتعاث، وعقد لقاء لهم بالمنسوبين الذين سيتم ابتعاثهم، ومع ممثلي الجامعات التي سيتم الابتعاث لها لتبادل الخبرات والعمل على معرفة أي معوّقات قد يواجهونها أثناء الابتعاث.

وبهذه المناسبة؛ أكّد اللواء سليمان الداود؛ أنّ الدعم السخي الذي يجده القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,803
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,869

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة