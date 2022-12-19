الأرصاد تنبّه المدينة والباحة ونجران.. تقلبات مناخية تتواصل للمساء

مديرية الدفاع المدني دعت إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة، اشتمل على أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة، تستمر حتى الـ11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.