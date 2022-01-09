في النسخة الأولى.. "المملكة" يتوج ببطولة السعودية للسيدات

نال الكأس والميداليات الذهبية و300 ألف ريال

توج فريق المملكة النسائي لكرة القدم بلقب بطولة السعودية للسيدات لكرة القدم، في نسخته الأولى، مساء أمس السبت، على حساب نظيره التحدي بنتيجة "7-0"، في المواجهة الختامية التي جمعت الطرفين على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الرديف في جدة.



وحصلت لاعبة فريق المملكة حصة العيسى، على جائزة هداف البطولة البالغة 10 آلاف ريال.



كما ظفر فريق المملكة النسائي بجائزة ثالثة بحصول سامية خالد على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما حققت البندري هوساوي جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وتسلم فريق المملكة النسائي كأس البطولة والميداليات الذهبية، إلى جانب مبلغ 300 ألف ريال، وفريق التحدي نال جائزة المركز الثاني وقيمتها 250 ألف ريال، وحصل فريق اليمامة على المركز الثالث وجائزة 200 ألف ريال.