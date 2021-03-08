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"الحربي": صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة.. هذه رسالة كل مواطن سعودي للحوثي

أكد لـ"سبق" أن اعتداءات الميليشيا المتكررة يؤكد سلوكهم الإرهابي والإجرامي

أوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي أن مليشيا الحوثي كل ما تخسر داخل اليمن تطلق مثل هذه الصواريخ المسيرة العبثية التي تذهب دخاناً بعد أن يتصدى لها التحالف العربي والدفاعات السعودية والجنود البواسل، ونقولها بكل فخر أبطال الدفاع الجوي الملكي السعودي حولوا جميع صواريخ الحوثي إلى دخان.

وتفصيلاً، بيّن "الحربي" في تصريح خاص بسبق أن استمرار جماعة الحوثي بهذا الشكل هو بلا شك بسبب تماهي المجتمع الدولي وآخرها رفع تصنيفهم جماعة إرهابية من قبل ‫أمريكا، مؤكداً أن السعودية تتسم بالحكمة والشفافية والوضوح وتطبيق القانون الدولي والعمل الإنساني، وتقوم بالتخفيف عن معاناة الأشقاء اليمنيين.

وشدد "الحربي" على أن الاستهداف المتعمد والمتكرر من ‫الحوثي المدعوم من إيران للمدنيين الأعيان المدنية في ‫المملكة يؤكد سلوكهم الإرهابي والإجرامي، مبيناً أن جماعة الحوثي ليس لها ضمير ولا أخلاق ولا قيم تضرب الأعيان المدنية والتجمعات السكانية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوثي لا يحمل إيمان ولا عقيدة بل هو يحمل أجندة إيرانية ويقاتل نيابة عن إيران وكما يعلم الجميع أن الحوثي مليشيا لا تتقيد بأنظمة ولا اتفاقيات هم مجموعة من المرتزقة يعملون تحت يد إيران.

ولفت " الحربي" إلى أن ميليشيا الحوثي هي جزء من ٦٩ ميليشيا جهزتها ‫إيران خلال ٤٠ عام الماضية لإسقاط الدول العربية.


ووجه الكاتب نايف الحربي في ختام تصريحه لـ"سبق" رسالة للحوثي على لسان كل مواطن سعودي صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة وحب وفخر واعتزاز بوطننا وبرجال الدفاع الجوي، فموتوا بغيظكم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي": صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة.. هذه رسالة كل مواطن سعودي للحوثي
سبق

أوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي أن مليشيا الحوثي كل ما تخسر داخل اليمن تطلق مثل هذه الصواريخ المسيرة العبثية التي تذهب دخاناً بعد أن يتصدى لها التحالف العربي والدفاعات السعودية والجنود البواسل، ونقولها بكل فخر أبطال الدفاع الجوي الملكي السعودي حولوا جميع صواريخ الحوثي إلى دخان.

وتفصيلاً، بيّن "الحربي" في تصريح خاص بسبق أن استمرار جماعة الحوثي بهذا الشكل هو بلا شك بسبب تماهي المجتمع الدولي وآخرها رفع تصنيفهم جماعة إرهابية من قبل ‫أمريكا، مؤكداً أن السعودية تتسم بالحكمة والشفافية والوضوح وتطبيق القانون الدولي والعمل الإنساني، وتقوم بالتخفيف عن معاناة الأشقاء اليمنيين.

وشدد "الحربي" على أن الاستهداف المتعمد والمتكرر من ‫الحوثي المدعوم من إيران للمدنيين الأعيان المدنية في ‫المملكة يؤكد سلوكهم الإرهابي والإجرامي، مبيناً أن جماعة الحوثي ليس لها ضمير ولا أخلاق ولا قيم تضرب الأعيان المدنية والتجمعات السكانية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوثي لا يحمل إيمان ولا عقيدة بل هو يحمل أجندة إيرانية ويقاتل نيابة عن إيران وكما يعلم الجميع أن الحوثي مليشيا لا تتقيد بأنظمة ولا اتفاقيات هم مجموعة من المرتزقة يعملون تحت يد إيران.

ولفت " الحربي" إلى أن ميليشيا الحوثي هي جزء من ٦٩ ميليشيا جهزتها ‫إيران خلال ٤٠ عام الماضية لإسقاط الدول العربية.


ووجه الكاتب نايف الحربي في ختام تصريحه لـ"سبق" رسالة للحوثي على لسان كل مواطن سعودي صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة وحب وفخر واعتزاز بوطننا وبرجال الدفاع الجوي، فموتوا بغيظكم.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:02 AM

"الحربي": صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة.. هذه رسالة كل مواطن سعودي للحوثي

أكد لـ"سبق" أن اعتداءات الميليشيا المتكررة يؤكد سلوكهم الإرهابي والإجرامي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
1,974

أوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي أن مليشيا الحوثي كل ما تخسر داخل اليمن تطلق مثل هذه الصواريخ المسيرة العبثية التي تذهب دخاناً بعد أن يتصدى لها التحالف العربي والدفاعات السعودية والجنود البواسل، ونقولها بكل فخر أبطال الدفاع الجوي الملكي السعودي حولوا جميع صواريخ الحوثي إلى دخان.

وتفصيلاً، بيّن "الحربي" في تصريح خاص بسبق أن استمرار جماعة الحوثي بهذا الشكل هو بلا شك بسبب تماهي المجتمع الدولي وآخرها رفع تصنيفهم جماعة إرهابية من قبل ‫أمريكا، مؤكداً أن السعودية تتسم بالحكمة والشفافية والوضوح وتطبيق القانون الدولي والعمل الإنساني، وتقوم بالتخفيف عن معاناة الأشقاء اليمنيين.

وشدد "الحربي" على أن الاستهداف المتعمد والمتكرر من ‫الحوثي المدعوم من إيران للمدنيين الأعيان المدنية في ‫المملكة يؤكد سلوكهم الإرهابي والإجرامي، مبيناً أن جماعة الحوثي ليس لها ضمير ولا أخلاق ولا قيم تضرب الأعيان المدنية والتجمعات السكانية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الحوثي لا يحمل إيمان ولا عقيدة بل هو يحمل أجندة إيرانية ويقاتل نيابة عن إيران وكما يعلم الجميع أن الحوثي مليشيا لا تتقيد بأنظمة ولا اتفاقيات هم مجموعة من المرتزقة يعملون تحت يد إيران.

ولفت " الحربي" إلى أن ميليشيا الحوثي هي جزء من ٦٩ ميليشيا جهزتها ‫إيران خلال ٤٠ عام الماضية لإسقاط الدول العربية.


ووجه الكاتب نايف الحربي في ختام تصريحه لـ"سبق" رسالة للحوثي على لسان كل مواطن سعودي صواريخكم لن تزيدنا إلا قوة وحب وفخر واعتزاز بوطننا وبرجال الدفاع الجوي، فموتوا بغيظكم.

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