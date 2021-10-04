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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة  كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية

في مؤتمرالتواصل الحكومي.. بمشاركة رئيس الهيئة العامة للترفيه

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المملكة العربية السعودية تواصل قصة نجاحها في مواجهة فيروس كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية.
جاء ذلك في #مؤتمر_التواصل_الحكومي بمشاركة وزير الإعلام المكلف ورئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي بدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وأشاد "القصبي" بالتفاعل الكبیر مع #الیوم_الوطني 91 للمملكة، وقال إنه یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن المملكة حققت إنجازًا فریدًا على مستوى العالم، بتحقیقھا المركز الثاني في مؤشر النھضة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.
وتابع، أن المملكة حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، الذي یقیس القدرة على التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصین وعودة الأنشطة.

واستطرد وزير الإعلام المكلف قائلاً: الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة.
وقال "القصبي": المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة.
وأكد، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة "غینیس"، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة.
وتابع القول: اختیار #العراق ضیف الشرف في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة.
وأكد "القصبي" أن إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة  كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية
سبق

أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المملكة العربية السعودية تواصل قصة نجاحها في مواجهة فيروس كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية.
جاء ذلك في #مؤتمر_التواصل_الحكومي بمشاركة وزير الإعلام المكلف ورئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي بدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وأشاد "القصبي" بالتفاعل الكبیر مع #الیوم_الوطني 91 للمملكة، وقال إنه یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن المملكة حققت إنجازًا فریدًا على مستوى العالم، بتحقیقھا المركز الثاني في مؤشر النھضة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.
وتابع، أن المملكة حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، الذي یقیس القدرة على التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصین وعودة الأنشطة.

واستطرد وزير الإعلام المكلف قائلاً: الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة.
وقال "القصبي": المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة.
وأكد، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة "غینیس"، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة.
وتابع القول: اختیار #العراق ضیف الشرف في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة.
وأكد "القصبي" أن إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:21 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:08 PM

وزير الإعلام المكلف: المملكة تواصل قصة نجاحها في مواجهة  كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية

في مؤتمرالتواصل الحكومي.. بمشاركة رئيس الهيئة العامة للترفيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المملكة العربية السعودية تواصل قصة نجاحها في مواجهة فيروس كورونا محققة مراكز متقدمة في المؤشرات العربية والعالمية.
جاء ذلك في #مؤتمر_التواصل_الحكومي بمشاركة وزير الإعلام المكلف ورئيس الهيئة العامة للترفيه، والذي بدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وأشاد "القصبي" بالتفاعل الكبیر مع #الیوم_الوطني 91 للمملكة، وقال إنه یعكس مشاعر الحب والانتماء لھذا الوطن العظیم.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن المملكة حققت إنجازًا فریدًا على مستوى العالم، بتحقیقھا المركز الثاني في مؤشر النھضة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.
وتابع، أن المملكة حققت المركز الثاني من بین 121 دولة في مؤشر نیكاي للتعافي من جائحة كورونا، الذي یقیس القدرة على التعامل مع الإصابات والتقدم في التحصین وعودة الأنشطة.

واستطرد وزير الإعلام المكلف قائلاً: الدولة جادة في إیجاد حلول جذریة للقضاء على التستر التجاري، وسط تكامل جھود أكثر من 20 جھة حكومیة.
وقال "القصبي": المملكة كجزء من العالم، تأثرت فیھا السیاحة بسبب الجائحة، كما تأثرت كل دول العالم، والزملاء في وزارة السیاحة، استثمروا وقت الجائحة في التركیز على بناء قطاع السیاحة المحلیة.
وأكد، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أمام أسس السیاستین الخارجیة والداخلیة للمملكة، المبنیة على حسن الجوار، والتنمیة الشاملة، وتوطید الأمن والاستقرار.
وأضاف وزير الإعلام المكلف، أن جناح المملكة في معرض "إكسبو دبي 2020" يحقق 3 أرقام قیاسیة في موسوعة "غینیس"، ویعكس حقیقة التحول غیر المسبوق الذي تعیشه المملكة.
وتابع القول: اختیار #العراق ضیف الشرف في #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب، بوصفه بلد التاریخ العریق، والثقافة المتنوعة.
وأكد "القصبي" أن إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية منطقة عسير، يعزز مكانة عسیر الغنیة بطبیعتھا وإنسانھا وتراثھا، لتكون وجھة سیاحیة عالمیة على مدار العام.

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