النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يدعو للالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بشأن السيول والأمطار

استجابة لأمر الله وأصحاب الولاية

دعا المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، عبر السناب الأمني تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها البلاد، إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة حول التعامل مع السيول والأمطار كالدفاع المدني؛ استجابة لأمر الله تعالى في قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" واستجابة لأصحاب الولاية الذين رغبوا في حفظ أنفسنا وأبنائنا.

ودعا الله أن يبارك في الجميع ويجعلنا واياكم موفقين لكل خير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يدعو للالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بشأن السيول والأمطار
سبق

دعا المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، عبر السناب الأمني تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها البلاد، إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة حول التعامل مع السيول والأمطار كالدفاع المدني؛ استجابة لأمر الله تعالى في قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" واستجابة لأصحاب الولاية الذين رغبوا في حفظ أنفسنا وأبنائنا.

ودعا الله أن يبارك في الجميع ويجعلنا واياكم موفقين لكل خير.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:49 PM

بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يدعو للالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بشأن السيول والأمطار

استجابة لأمر الله وأصحاب الولاية

A A A
محمد طيران - الرياض
1
1,461

دعا المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، عبر السناب الأمني تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها البلاد، إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة حول التعامل مع السيول والأمطار كالدفاع المدني؛ استجابة لأمر الله تعالى في قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" واستجابة لأصحاب الولاية الذين رغبوا في حفظ أنفسنا وأبنائنا.

ودعا الله أن يبارك في الجميع ويجعلنا واياكم موفقين لكل خير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة