بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يدعو للالتزام بتوجيهات الجهات المختصة بشأن السيول والأمطار

استجابة لأمر الله وأصحاب الولاية

دعا المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، عبر السناب الأمني تزامناً مع هطول الأمطار التي تشهدها البلاد، إلى الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة حول التعامل مع السيول والأمطار كالدفاع المدني؛ استجابة لأمر الله تعالى في قوله "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" واستجابة لأصحاب الولاية الذين رغبوا في حفظ أنفسنا وأبنائنا.

ودعا الله أن يبارك في الجميع ويجعلنا واياكم موفقين لكل خير.