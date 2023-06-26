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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8687.08 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.8 مليارات ريال لأكثر من 177 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 37.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8687.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساب، المتقدمة، الحكير، كهرباء السعودية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاتصالات، التعاونية، إسمنت ينبع، رعاية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و2.11%.

وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، جدوى ريت السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3641.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليوني ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ألف سهم تقاسمتها 312 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8687.08 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 37.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8687.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساب، المتقدمة، الحكير، كهرباء السعودية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاتصالات، التعاونية، إسمنت ينبع، رعاية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و2.11%.

وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، جدوى ريت السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3641.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليوني ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ألف سهم تقاسمتها 312 صفقة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
04:48 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8687.08 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.8 مليارات ريال لأكثر من 177 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 37.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8687.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ساب، المتقدمة، الحكير، كهرباء السعودية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الاتصالات، التعاونية، إسمنت ينبع، رعاية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.49% و2.11%.

وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، دار الأركان، الراجحي، الإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، جدوى ريت السعودية، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 32.40 نقطة ليقفل عند مستوى 3641.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليوني ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192 ألف سهم تقاسمتها 312 صفقة.

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