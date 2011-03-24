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عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

أكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة

رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.

سلطنة عُمان حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية
سبق

رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:11 PM

عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

أكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
966

رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.

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