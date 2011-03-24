وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.

رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-23 رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية. وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 12:11 PM

عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية أكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة





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رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.

وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.