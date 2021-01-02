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كورونا في فلسطين: 1064 إصابة جديدة و25 وفاة و1477 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 86.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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كورونا في فلسطين: 1064 إصابة جديدة و25 وفاة و1477 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 86.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
05:32 PM

كورونا في فلسطين: 1064 إصابة جديدة و25 وفاة و1477 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 86.4%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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