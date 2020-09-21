النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العملة الروسية تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

تأثرت بانخفاض حاد في أسعار النفط

هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار النفط، واستمرار تضرُّر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2016، وإلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت العملة الروسية قد سجّلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو، و61 أمام الدولار.

وانخفضت أيضًا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط. وسجل مؤشر الأسهم المقوَّمة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو (أيار) مع هبوطه 3.8 في المئة، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقوَّمة بالروبل 2.9 في المئة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العملة الروسية تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أعوام
سبق

هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار النفط، واستمرار تضرُّر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2016، وإلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت العملة الروسية قد سجّلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو، و61 أمام الدولار.

وانخفضت أيضًا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط. وسجل مؤشر الأسهم المقوَّمة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو (أيار) مع هبوطه 3.8 في المئة، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقوَّمة بالروبل 2.9 في المئة.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:23 PM

العملة الروسية تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

تأثرت بانخفاض حاد في أسعار النفط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
658

هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار النفط، واستمرار تضرُّر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2016، وإلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت العملة الروسية قد سجّلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو، و61 أمام الدولار.

وانخفضت أيضًا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط. وسجل مؤشر الأسهم المقوَّمة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو (أيار) مع هبوطه 3.8 في المئة، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقوَّمة بالروبل 2.9 في المئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,058
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,948
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,751

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة